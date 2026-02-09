La Cooperativa de Roda de Berà, derribada para retirar el amianto y reconvertir el espacio

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La antigua Cooperativa Agrícola de Roda de Berà ha sido demolida finalmente para retirar el amianto y reconvertir el espacio. Después de los desperfectos que sufrió el inmueble el mes de octubre del 2023, el consistorio decidió transformar el espacio, aplicando medidas de seguridad retirando los materiales perjudiciales a la salud.

El recinto se convertirá en un aparcamiento gratuito de más de una veintena de plazas y cuenta con un presupuesto de más de 73.000 euros. El derribo se llevó a cabo la semana pasada, después de anunciarse a finales del mes de enero, y ya se han retirado los restos del interior a falta de varios muros y de adaptar del espacio para vehículos.