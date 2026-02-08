Movilidad
Restablecida la circulación en la R13 entre Valls y Salomó después de la avería de un tren de mercancías
Renfe ha establecido un servicio por carretera entre La Plana-Picamoixons y Salomó mientras ha durado el corte
La circulación en la línea R13 de Rodalies de Cataluña ha quedado restablecida este domingo por la tarde después de que la avería de un tren de mercancías haya obligado a interrumpir el servicio entre Valls y Salomó (Tarragonès).
La incidencia se ha producido hacia las 08.45 horas y Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Salomó.
Durante la mañana también ha habido retrasos de unos 20 minutos por término medio en la R2 por las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria y demoras de unos 40 minutos por término medio en la R16.