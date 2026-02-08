Cortada la circulación en la R13 entre Valls y Salomó por la avería de un tren de mercancías

Un tren del R13 saliendo de la estación de Lleida-Pirineus con destino a BarcelonaRoger Segura

La circulación a la línea R13 de Rodalies se encuentra interrumpida este domingo por la mañana entre Valls y Salomó (Tarragonès) por la avería de un tren de mercancías.

La incidencia se ha producido por los alrededores de las 08.45 horas. Renfe ha establecido un servicio alternativo por carretera entre las estaciones de la Plana-Picamoixons y Salomó.

En paralelo, a las 09.00 horas de la mañana, también se registran retrasos de unos 20 minutos por término medio en la R2 sur (Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França por Vilanova i la Geltrú) por las limitaciones de velocidad en la red ferroviaria y demoras de unos 40 minutos por término medio en la R16 (Barcelona Estació França - Tortosa/Ulldecona por Tarragona).