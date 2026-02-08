Alerta en Tarragona por fuertes rachas de viento este domingo y lunes

Imagen de archivo de una mujer con un paraigua durante un día ventosoEFE

El Servicio Meteorológico de Cataluña ha emitido un aviso de situación meteorológica de peligro por viento que afectará a varias comarcas tarraconenses a partir de este domingo al mediodía.

Según el Meteocat, el aviso estará activo desde las 13.00 horas del domingo hasta las 7.00 horas del lunes, con la posibilidad de rachas máximas de viento superiores a los 25 metros por segundo.

El grado de peligro máximo previsto es de 1 sobre 6, es decir, moderado, y afecta a las comarcas del Montsià, el Baix Ebre, el Baix Camp, el Tarragonès, el Alt Camp y el Baix Penedès.

El viento también afectará a otros puntos del territorio catalán, como el Pirineo y el Ampurdán, donde se impondrá la tramontana moderada, con rachas fuertes y algunas muy fuertes. Así y todo, estas zonas no se encuentran debajo alerta.