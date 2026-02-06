Payeses de Tarragona se dirigen a Barcelona y ponen a prueba la movilidad en medio de la crisis en Rodalies

Las movilizaciones de los payeses se dirigen hacia Barcelona desde primera hora de la mañana y ponen a prueba la movilidad en medio de la crisis en Rodalies. Los más madrugadores han sido los de Girona, que hacia las 7h han plantado una veintena de tractores acompañados de varios coches, que han cogido carreteras secundarias y se encontrarán con la columna de Osona, del Bages y la del Vallès en la C-17 en Granollers.

En Tarragona, una cuarentena de payeses en coches han salido hacia las 8h. En el Bages, varios tractores han salido hacia las 9h. El portavoz del Gremi de la Pagesia, Jordi Ginabreda, ha asegurado que por "solidaridad" con los problemas de movilidad evitarán "molestar más de la cuenta" y garantizan que los coches podrán acceder a la capital catalana.

Las columnas de tractores y vehículos reivindicarán el segundo cumpleaños de la movilización histórica que llevó más de 2.000 tractores en la capital catalana.

Los campesinos de Tarragona y el Ebre deciden no marchar con tractores

Unos cuarenta campesinos del Camp de Tarragona y de las Terres de l'Ebre se han reunido a primera hora de este viernes por la mañana en una área de servicio de la AP-7, a la altura de Tarragona. A las ocho y media, han salido con una decena de vehículos, que llevaban banderas de Revolta Pagesa, hacia Molins de Rei, donde se encontrarán con el resto de campesinos, para entrar conjuntamente hacia Barcelona.

Los agricultores han decidido en asamblea no marchar con tractores porque, dicen, que no quieren generar más "malestar" por la situación de Rodalies y la AP-7. "No queremos crear mucho de alboroto, puesto que las Rodalies están como están, que la gente pueda ir a trabajar, nosotros pacíficamente queremos celebrar nuestro cumpleaños", ha señalado el presidente del Gremi de Pagesos, Joan Regolf.

Los campesinos movilizados no tienen constancia que se puedan reunir con el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig. Su voluntad es dura a término actividades reivindicativas y divulgativas para hacer llegar el "malestar" del campesinado y "hacer entender lo que puede suponer que el Tratado de Mercosur salga adelante", ha dicho el portavoz de Revolta Pagesa, Eduard Escolà.

En cuanto a las reivindicaciones logradas en el último año, Regolf ha destacado que los campesinos recibirán las ayudas por los últimos chaparrones el próximo mes de marzo. El colectivo ha conseguido que perciban ayudas las fincas agrícolas y ganaderas de Aldover y Tivenys, afectadas por el incendio del Baix Ebre, que quedaron excluidas. También hay encima la mesa, “el plan director de la ACA que afecta bastante las inundaciones, ya no volamos más. Además, falta acabar de resolver el tema del Caracol-Manzana. Por lo tanto, en las Terres de l'Ebre también tenemos que ser escuchados", ha dicho el presidente del Gremi de Pagesos.