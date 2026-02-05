Montblanc multará con hasta 500 euros los patinetes que incumplan la nueva normativa

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Montblanc regulará el comportamiento de los vehículos de movilidad personal (VMP) y peatones en el municipio para mejorar la seguridad. El gobierno de la localidad aprobó la ordenanza, que contempla el control de situaciones peligrosas, basándose en la normativa de la Dirección General de Tráfico, la ley de movilidad y la normativa catalana.

Les principales novedades serán establecer en 25 kilómetros por hora la velocidad máxima de los patinetes. Además, los usuarios tendrán que llevar casco obligatorio y no hacer uso del móvil ni de auriculares. Entre las regulaciones, también se prohibirá la circulación por las aceras y la circulación de más de una persona en patinetes.

La nueva ordenanza aprobada incluye sanciones de hasta 500 euros, según la gravedad de las infracciones. Tomar drogas o bajo los efectos del alcohol serán las más vigiladas. Otras sanciones se sitúan entre los 60 y 200 euros si se incumplen las medidas en zonas urbanas. Los vehículos, además, tendrán que contar con un seguro homologado.

«Es una ordenanza necesaria porque la realidad de la movilidad en Montblanc ha cambiado», explicaba la concejala de Seguridad, Judit Pere. Las calles estrechas y la afluencia de peatones del municipio, según la concejala, son el principal motivo para regular los VMP, junto con el «vacío normativo» con el que convivían.