La demarcación supera los 403.000 ocupados, pero no consigue reducir el paro por debajo del 10,6%

La Cámara de Comercio de Valls acogió ayer por la mañana la presentación del Informe de Coyuntura Económica correspondiente al cuarto trimestre de 2025, en un acto abierto por el presidente del ente cameral, Josep M. Rovira. La sesión contó con las intervenciones de Mercedes Teruel, directora de la Cátedra para el Fomento de la Innovación Empresarial, y de Agustí Segarra, catedrático emérito de Economía de la Universidad Rovira i Virgili, responsables de desgranar las principales tendencias macroeconómicas y territoriales.

El informe constata que la economía mundial mantiene un crecimiento moderado del 3,2% en el 2025, a pesar de que con una ligera desaceleración prevista para los próximos años, marcada por un contexto de fragmentación geopolítica y tensiones arancelarias. En este escenario, España sigue situándose como el principal motor de crecimiento de la Unión Europea, con un aumento del PIB del 2,9%, muy por encima de la media europea, impulsado principalmente por el consumo privado y la inversión, mientras que Cataluña mantiene una trayectoria de resiliencia económica con un crecimiento también del 2,9% y un liderazgo claro del sector servicios, seguido de la construcción y una agricultura que ha registrado un fuerte rebote.

Con respecto al ámbito territorial, el informe pone de manifiesto el buen comportamiento del mercado laboral en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, con cifras récord de afiliación en la Seguridad Social. Al tercer trimestre de 2025 se alcanzaron 403.000 personas ocupadas en la demarcación, un máximo histórico que confirma la fortaleza del ciclo económico reciente. Sin embargo, los responsables del estudio advierten que la tasa de paro continúa por encima de la media catalana, con un 10,63% en Tarragona delante del 8,18% del conjunto del país, hecho que evidencia desequilibrios estructurales persistentes.

Además, el modelo territorial actual muestra signos de agotamiento, ya que una parte significativa del dinamismo se basa en empleos de calificación media y baja, con un peso reducido de actividades intensivas en tecnología y conocimiento. El contexto obliga, según el análisis, a reforzar las políticas industriales y de innovación para avanzar hacia un modelo productivo más diversificado, con puestos de trabajo más estables y mejor remunerados

Fuerza laboral inmigrante

Otro de los elementos clave destacados durante la presentación fue el papel de la inmigración en el crecimiento reciente del empleo. Les datos muestran que este aumento no ha supuesto un desplazamiento de la mano de obra local, sino que ha actuado como factor complementario en sectores con elevada demanda de trabajo.

En el Camp de Tarragona, el peso de los afiliados extranjeros se sitúa en el 16,3%, mientras que en las Terres de l'Ebre llega hasta el 18,3%, reflejando una dependencia más intensa en actividades como la agricultura, la agroindustria y los servicios intensivos en mano de obra. Este fenómeno, según el informe, ha contribuido a sostener el crecimiento económico y a cubrir necesidades del mercado laboral que difícilmente se habrían podido absorber sólo con población activa local.

Patrones de movilidad

La sesión incluyó un monográfico dedicado a la movilidad turística de los residentes en el Camp y en el Ebre, elaborado con datos de telefonía móvil. El estudio revela que el año 2024 se registraron casi 10 millones de pernoctaciones en la demarcación, con una clara concentración estacional en el litoral durante los meses de verano y una actividad más estable en el interior vinculada al turismo de naturaleza y gastronómico. La mayor parte de los desplazamientos de los residentes se hacen dentro de Cataluña, con Barcelona como a principal polo de atracción.