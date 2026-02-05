Catas a 6 euros: Estos son los restaurantes participantes en las nuevas rutas gastronómicas

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Campo de Tarragona volverá a vivir rutas gastronómicas para mostrar la diversidad de los productos de la demarcación de la mano de la Asociación de Empresarios y Hostaleros de Tarragona (AEHT).

Este año, se ofrecerán decenas de propuestas con 50 restaurantes participantes de toda la provincia. Cambrils, Torredembarra, Tarragona y Reus son los municipios escogidos para llevar a cabo las catas un año más. La iniciativa empezará nuevamente con Catas de Tarragona este jueves, donde se elaborarán degustaciones vinculadas a las ciudades y municipios, acompañadas con maridajes de cava, vino blanco, vino tinto o agua.

El precio del plato, junto con la copa, será de 6 euros y, como promoción, todas las personas que completen el pasaporte gastronómico rebràn una botella prémium de regalo. Para conseguirlo, hay que haber visitado dieciséis propuestas gastronómicas. El objetivo de la iniciativa es «potenciar la gastronomía a un precio asequible» y «desestacionalizar» la economía de la restauración de la demarcación.

Entre las propuestas, participan estbaliments de todo tipo, desde comida tradicional y d'amèrica latín, hasta tapas ganadoras de premios, como: Casa Pepe, Bocho, Formatgeria Madga y Degustació, Doditaly Focacceria, La 25, Son's Cubano, Mercería 34, Galliner de l'Antiquari, Quattros, 4 Latas, La Barra del Pòsit, El Café de la Tertulia, Malcarat Bar, Xamfrà 47, Instint Restaurant, Roce Cambrils, Museu del Vermut, Casa Alejandro, Bar Amigcs de Reus, entre otros.

Los establecimientos participantes, las propuestas gastronómicas semanales, la actualidad y las novedades se podrán consultar en las páginas de Facebook e Instagram con el mismo nombre que se han creado, especialmente, para la ocasión. La propuesta se suma a la variedad de Jornadas Gastronómicas del arroz, los caracoles y los calamares del Bajo Gaià, presentada el pasado mes de noviembre, que se enfoca en la «descentralización».