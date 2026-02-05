El aumento de 25 minutos en el trayecto entre Madrid y Barcelona se alargará hasta finales de año

El aumento de 25 minutos en los trayectos entre Madrid y Barcelona en alta velocidad se alargará hasta finales de año, según han confirmado fuentes de Adif este jueves. El responsable de la infraestructura ha pactado con las tres operadoras -Renfe, Iryo y Ouigo- mantener esta ralentización del servicio en el marco de las medidas para mejorar el mantenimiento de las vías.

Hasta ahora, habían pactado establecer estos nuevos horarios durante unos días de esta semana, pero finalmente se alargarán todo el año. Así, el trayecto más rápido entre las dos capitales superará las tres horas. Las compañías ya han empezado a informar a los pasajeros de los cambios de horarios y cancelaciones derivados de esta situación.