Arranca el Carnaval en el Camp de Tarragona: Disfressa d'Or, Coso Blanco y los actos destacados

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El Carnaval empieza a llenar de fiesta el Camp de Tarragona. Este fin de semana tendrán lugar algunos de los actos más esperados del calendario carnavalesco, con propuestas multitudinarias en Tarragona y Salou y el inicio del programa festivo en municipios como la Canonja. Un preludio intenso de unos días marcados por el desenfreno, la creatividad y la participación popular.

Tarragona abre el Carnaval con la Disfressa d'Or

Uno de los platos fuertes del Carnaval de Tarragona llegará este domingo 8 de febrero con la celebración de la Disfressa d'Or, uno de los actos más multitudinarios y consolidados de la fiesta. La cita tendrá lugar a partir de las 19.30 horas en el CaixaBank Tarraco Arena, y reunirá a catorce comparsas que competirán mostrando sus mejores creaciones.

El espectáculo, que combina concurso, puesta en escena y humor, se ha convertido en un referente del Carnaval tarraconense y marca el inicio oficial de los días más intensos de celebración en la ciudad. La edición de este año estará presentada por el periodista Guillem Estadella y la cantante Gemma Polo.

Gala de la Disfressa d'OrGerard Martí

El Carnaval de Tarragona se alargará del 6 al 17 de febrero con un programa amplio y variado. Entre las novedades destaca, por primera vez en más de cuatro décadas de historia, la presencia de una Reina Carnaval como figura central de la fiesta, acompañada de la Concubina y de los respectivos séquitos reales. Su presentación está prevista para el miércoles 11 de febrero en la plaza de la Disbauxa. Los tradicionales desfiles llegarán el fin de semana siguiente, con la Rua de l’Artesania i la Rua de Lluïment.

Salou ya está preparado para el Coso Blanco

Salou vivirá este sábado 7 de febrero uno de los acontecimientos más emblemáticos de su calendario festivo: el Coso Blanco, dentro de la Fiesta Mayor de Invierno. El paseo Jaime I se convertirá nuevamente en el escenario de una gran fiesta al aire libre que espera reunir más de 50.000 personas.

La celebración arrancará ya el viernes por la noche con el Cós Blanc Night, una fiesta disco en el Envelat de la Fiesta Mayor para empezar a caldear el ambiente. Al día siguiente, a partir de las 19 horas, tendrá lugar la tradicional guerra del confeti, con el lanzamiento de decenas de toneladas de papel biodegradable, el paso de las carrozas y un gran despliegue de música, luz y color a lo largo del paseo marítimo.

Imagen de archivo del Coso Blanco de Salou

La edición de este año estrena conducción, con el mago y presentador Roberto Vara y la actriz y bailarina Laura Jarque al frente del acto. El Coso Blanco se consolida así como una de las citas más multitudinarias del territorio y como la antesala del Carnaval en el Camp de Tarragona.

La Canonja también inicia su programa de Carnaval

Más allá de las grandes citas, otros municipios del Camp de Tarragona también dan el pistoletazo de salida al Carnaval. Es el caso de la Canonja, que ha empezado esta semana su programa festivo, que se alargará hasta el 17 de febrero.

Entre los primeros actos destacados está la entrada de Su Majestad Carnaval, prevista para el domingo 8 de febrero, con pasacalle, pregón y la presentación de la Pulla. El municipio recupera este año algunas tradiciones, como el Velatorio fúnebre en el Castillo de Masricart y los juegos populares del Jueves Lardero, reforzando el espíritu más tradicional del Carnaval.