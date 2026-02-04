El Vendrell escogerá la imagen gráfica de la Fiesta Mayor con un concurso «atípico»

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell se encuentra en proceso para encontrar la nueva imagen gráfico de la Fiesta Mayor de Santa Anna, que se celebrará entre el 25 al 28 de julio, con un concurso «atípico» para escoger al diseñador. Desde la concejalía de Cultura se impulsó el pasado 22 de enero la cuarta edición de esta selección, que valorará a los candidatos por sus trabajos previos y su estilo creativo, en vez de presentar una imagen única. «De esta manera, todos los participantes pueden recibir una retribución económica», mencionaba a la concejala de Cultura popular, Mariona Figueras.

Los profesionales o ciudadanos empadronados en el Vendrell que se presenten tendrán que presentar entre dos y cinco proyectos gráficos anteriores o creados explícitamente por la convocatoria, pero sin «nada que ver» con la Fiesta Mayor.

Una vez pasan a la segunda fase, después de ser evaluados por un jurado de la administración vendrellenca, necesitan crear una propuesta para la imagen gráfica de Santa Anna, pero la evaluación principal se basa en su «estilo». «La administración después les explica el lema de la fiesta y lo que representa para ellos, y aproximadamente un mes después se hace una presentación», indicaba Figueras.

Inteligencia Artificial

Desde el 2022, la iniciativa premia la originalidad de los diseños. «La valoración se buena, es un sistema más justo», destacaba a la concejala. La primera ronda quedará abierta hasta este viernes, y entre el día 19 de febrero y 18 de marzo se valorarán las tres propuestas finales a través de un sistema de puntos. El ganador se llevará 3.000 euros, mientras los otros dos finalistas ganaran 300 euros.

La nueva edición, sin embargo, viene marcada por el uso de la inteligencia artificial (IA). «Año tras año hacemos pequeños cambios y modificamos criterios, y este año se ha añadido la IA», resaltaba Figueras. «Buscamos que un il•lustrador haga la imagen, no una inteligencia artificial», advertía a la concejala, haciendo referencia a que este año la administración «tiene bastante claro cómo ha evolucionado la tecnología», pero que se hará concretamente para «no tener sorpresas a la hora de hacer adaptaciones en el cartel y el merchandising». Les próximas deliberaciones de la primera ronda se harán públicas el 12 de febrero.