Salou se reivindica con el Berenar de la Gent Gran y la recepción de entidades

El Ayuntamiento de Salou continúa con la apuesta social durante la Fiesta Mayor de Invierno después de reunir a más de 570 personas a la merienda de las Personas Mayores del pasado lunes. El encuentro se enfocó en la reivindicación del sentimiento de pertenencia de los ciudadanos salouenses, entre las acciones planteadas por el consistorio para recuperarlo.

Los representantes del Esplai de la Gent Gran, junto con la representación institucional, se dirigieron a los asistentes para «agradecer» el «reencuentro» de los salouenses y salouenses. Es mucho más que una merendola: es fortalecer vínculos y seguir siendo parte activa de la vida de Salou», destacaba al portavoz del Esplai, Toni Brull.

El alcalde de Salou, Pere Granados, también insistió en la «necesidad» en reforzar el sentimiento de pertenencia «se haya nacido aquí o no». De esta manera, se anunció que el consistorio trabaja para «poner en valor el pasado» del municipio, hasta ahora «poco explicado». El acontecimiento, donde se compartieron, entre otros, tostadas con pan con tomate, culminó con un baile de hermandad ofrecido por el Grupo Musical Ruben's.

Recepción institucional

Durante la jornada de este martes, el alcalde de Salou también recibió a las entidades y asociaciones del municipio en un acto institucional que se había suspendido el pasado sábado por la meteorología. Antes del acto, la Mulassa protagonizó el tradicional baile protocolario con la entrega de una flora al alcalde. El alcalde también remarcó la tarea de las entidades como «imprescindible» para tener un «municipio cohesionado». «Es un orgullo contar con entidades tan diversas, comprometidas y arraigadas», resaltaba Granados.

Durante su intervención, el alcalde hacía valer el papel fundamental de las entidades en ámbitos como la cultura, el deporte, la solidaridad, las tradiciones, la educación y el compromiso social, destacando que la Fiesta Mayor de Invierno «no sería, posible sin su implicación y las horas de dedicación voluntaria» que hay detrás de cada actividad.

Asimismo, ha reafirmado el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando «codo con codo» con el tejido asociativo, «escuchándolo y dando apoyo» a sus iniciativas desde el diálogo y la colaboración. Una vez finalizada la recepción oficial, se ha hecho una fotografía de familia, y el encuentro ha acabado con un picoteo.

Salou continuará la fiesta este miércoles con más talleres, de máscaras y literatura de Carnaval, en la Biblioteca Municipal. La jornada finalizará con el concierto de Rondalla Jaume I a las 19.00 h en la Escuela Municipal de Música.