Retrasos que pueden superar la media hora en los trenes de Tarragona por las limitaciones de velocidad

Tren que tenía que ser el último de la jornada en Tarragona, el R16, finalmente no ha salido

Las limitaciones de velocidad a la red de Rodalies vuelven a provocar retrasos este miércoles por la mañana. En concreto, hay demoras que pueden superar los 45 minutos al R11, y de casi media hora al R16, según informa Renfe. Esta situación se repite los últimos días derivado de las actuaciones que se están haciendo en varios puntos y las limitaciones establecidas.

Con respecto al funcionamiento general de la red, se mantienen tramos en autobús en varias líneas y, como a novedad este miércoles, se cubre por carretera el servicio completo del R8 entre Martorell y Granollers, que iba hasta Mollet Sant Fost hasta este martes.

Renfe trabaja este miércoles para mantener las frecuencias anunciadas de cinco trenes por hora al R1, de dos por hora al R2 sur y de cuatro al R4 y para cumplir «en la medida del posible» los horarios en los regionales, según ha indicado a primera hora de la mañana el portavoz de la compañía en Cataluña, Antonio Carmona.

El R15 circula en tren entre Barcelona estación de Francia y Reus, con servicio alternativo por carretera entre Reus y Riba-roja d'Ebre. Al RT1, hay servicio ferroviario para algunos trenes, mientras que para otros el servicio hasta la Plana Picamoixons se hace con autobuses. Finalmente, las líneas R11, R16 y R17 está previsto que funcionen en tren en todo su recorrido. Sin embargo, al R11 y hay servicio complementario en autobús entre Figueres y Portbou.