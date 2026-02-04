El consumo del Consorci d'Aigües de Tarragona incrementa un 3,9% durante el 2025, hasta los 77,4 hm3

El consumo del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) incrementó el año pasado un 3,9%, hasta los 77,4 hectómetros cúbicos (hm3), un 80% de la concesión del minitrasvase del Ebre en Tarragona (94,7 hm3). El presidente del CAT, Marc Brunet, ha señalado que el aumento ha sido lineal y que se ha perdido "un poco el miedo a la sequía".

Así y todo, se trata de un consumo similar a los de los últimos cinco años, donde se han superado siempre los 70 hm3 -con un pico de consumo de 77,7 hm3- en el 2023. El Consorci ha hecho balance también de las inversiones, que superaron los 17,1 MEUR, sobre todo para los nuevos depósitos de Vila-seca (8,4 MEUR) y Cunit (4,6 MEUR). Por otra parte, con las dos plantas solares de autoconsumo, el CAT ha producido un 8,9% de la energía consumida.