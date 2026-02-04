Castellvell del Camp ampliará y reformará su antiguo celler 'El Sindicat'

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La antigua bodega de Castellvell del Camp prevé una renovación casi completa para convertirlo en un espacio público polivalente. El consistorio ha empezado el periodo de licitación con un presupuesto total de 783.360 euros, a la espera de adjudicar las obras en las próximas semanas. La propuesta se centrará en la transformación del recinto en un equipamiento capaz en acoger actividades culturales, sociales y lúdicas, proyectando la construcción de una sala con múltiples usos, entre ellos el escénico, complementada con espacios auxiliares, como bar, cafetería, servicios o almacén.

Los trabajos prevén también la creación de una placita, que dará acceso con nuevos equipamientos adaptados. La fachada principal se recuperará en su versión original, fechada de la década de los años 1930, pero el entorno será el principal espacio renovado. La entrada en las instalaciones municipales será la principal novedad, con una ampliación que permitirá facilitar el acceso a los usuarios aprovechando los volúmenes adosados de las medianeras próximas.

El objetivo principal del proyecto es conseguir dos grandes espacios principales. Por eso, la parte posterior del edificio también se ampliará para incorporar el escenario y resolver el salto de la cota entre el interior y el exterior del edificio. Los usos de almacenaje, camerinos y servicios también se incorporarán en este nuevo espacio ampliado.

El consistorio también insiste en que se mantenga parte del espacio existente para adecuar los futuros espacios y que cada uno funcione de forma independiente. El plazo de ejecución de las obras se prevé en 10 meses, y podría finalizarse a principios del año que viene según la tardanza de la adjudicación del proyecto.

Tres años de espera

El inmueble situado en la calle Isidre Díez, conocida como «el Sindicato», fue adquirido el año 2023 por el consistorio con una propuesta inicial similar al actual, que por fin prevé que se lleve a cabo. La aprobación de esta fase inicial se aceleró el pasado día 3 de septiembre del 2025, y hasta ahora se han definido los detalles de la futura estructura.

El año 2023, el alcalde de Castellvell del Camp, Josep Manel Sabaté, quien continúa al cargo, ya advirtió de la necesidad de esta infraestructura, situándola entre uno de los principales proyectos del municipio.

La antigua bodega y Sindicato Agrícola de Castellvell del Camp es una construcción del año 1934, que se ha mantenido con varios usos en el municipio desde su abandono. La renovación, de acuerdo con el consistorio, representará «volver a dar vida» a uno de los espacios históricos del municipio, a la espera de su adjudicación en un plazo de un mes.