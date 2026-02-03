Riudoms define el futuro Plan Local de Vivienda y prevé más de 90 pisos de protección oficial

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Riudoms prevé una transformación del municipio en las próximas décadas en materia de vivienda a la espera del crecimiento poblacional que se prevé hasta el 2045. Un incremento que, ahora mismo, «no da respuesta a las necesidades de la población», según el nuevo Plan de Vivienda Local (PLH) aprobado por el Ayuntamiento. El municipio del Baix Camp es uno de los que no contaba con un PLH en la demarcación, pero después aprobarse el pasado 20 de noviembre del 2025 en sesión plenaria, sigue definiéndose para crear más viviendas de protección oficial (HPO) al municipio.

En los próximos años se prevé el desbloqueo de entre 95 y 97 viviendas de protección oficial en la localidad en cuatro parcelas diferentes. Entre los diferentes proyectos, dos podrían empezar a tomar forma el año 2027. Los que más avanzados estarían son la ampliación del ámbito de la Soleiada y el aprovechamiento de parte del núcleo urbano de Riudoms, que aportarían 9 y 8 viviendas respectivamente.

A la espera de aprobar la modificación legislativa que permitirá la construcción de los HPO, el plazo de aprobación se prevé entre un año y medio y dos años. Les otras dos iniciativas comportarían construcciones en dos parcelas más del municipio, situadas en el polígono del Huerto de las Coques y a la calle Mont-roig, del barrio del Ferrant.

Con respecto a las primeras, el consistorio tiene la propiedad de cuatro zonas en las Coques (‘A’ y ‘B’, y ‘N’ y ‘O’), el resto es propiedad de la empresa gestora de inmuebles Sareb, que una vez finalice su proyecto de urbanización del polígono, podrá desbloquear la entrada de 37 viviendas más en el municipio.

Con respecto a la propuesta de Herrando, el consistorio hace años que presiona en Sareb para desencallar la situación de dos edificios donde hay 70 pisos con «potencial» de convertirse en HPO. Estas dos situaciones tienen un plazo establecido en el nuevo Plan Local de Vivienda hasta el 2031, aunque la situación no depende del Ayuntamiento.

De esta manera, el municipio podría crear más de un centenar de viviendas en poco más de cinco años. La situación, sin embargo, proviene de la incertidumbre que vive el municipio en este ámbito, ya que entre el 2025 y el 2027 un total de 46 viviendas perderán su vigencia como HPO en la localidad, obligando al consistorio a crear el nuevo Plan Local y acelerar la creación de nuevos pisos.

Sobrepoblación

Riudoms está incluido en el Área Preferente de Intervención Complementaria prevista por la Generalitat en construcción de vivienda, es decir, que aproximadamente sus habitantes destinan un 30% de sus ingresos a pagar el alquiler. El Gobierno también prevé que, dentro de 19 años, el municipio haya construido entre 82 y 95 Viviendas de Protección Pública, y entre el 2026 y en el 2031, entre 52 y 59.

El nuevo Plan Local de Vivienda señala la situación favorable del municipio para llevar a cabo un proyecto «potente» de construcción. En total, 1.281 residencias (el 69,4%) no presentan deficiencias, mientras 29 presentan deterioro y una se encuentra en ruinas.

Además, 344 viviendas actualmente se encuentran vacíos en Riudoms, mientras que constan registrados una veintena de pisos turísticos. El consistorio también planteará sanciones a los propietarios de pisos vacíos no justificados. Con las condiciones que presenta la localidad, el nuevo PLH constata que el ritmo de crecimiento poblacional actual «no es suficiente» para cubrir la demanda futura del municipio.

A lo largo del 2026, el consistorio acabará de definir los próximos pasos concretando nuevas bonificaciones del IBI en el casco antiguo y desencallando pisos de Sareb. Son los casos de la avenida Pau Casals y la calle Mont-roig, donde el año 2025 se desbloquearon 31 viviendas para dar continuidad al proyecto.