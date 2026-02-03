La Plataforma Per la Via Verda reclama que se inicien las obras y anuncia movilizaciones

Imagen del trazado de la futura Vía Verde en Mont-roig del Camp.AYUNTAMIENTO DE MONT-ROIG DEL CAMP

La Plataforma Per la Via Verde se ha reunido recientemente con los alcaldes de Cambrils, Montroig-Miami y l'Hospitalet de l'Infant con el fin de recabar el máximo de información sobre la situación real del proyecto. A más de se de la entidad esperan poder reunirse con la Diputació de Tarragona y también con ADIF.

Después de la información obtenida, desde la Plataforma aseguran que «corremos un riesgo real que las obras, adjudicadas desde ya hace 2 años, se cancelen y que perdamos un proyecto largamente demandado por la ciudadanía de nuestra zona».

El proyecto tiene que convertir el viejo trazado de la vía férrea en una vía verde para que los vecinos de los tres municipios se puedan desplazar de manera cómoda y segura y que sea al mismo tiempo un atractivo turístico de primera magnitud que permita desestacionalizar la temporada, «borrando una cicatriz que dividía nuestros barrios».

Con el objetivo de que el proyecto no quede olvidado, desde la entidad preparan una serie de movilizaciones ciudadanas «que sólo se detendrá cuando las obras se inicien de verdad», anuncian.

La primera de las acciones reivindicativas tendrá lugar el próximo el sábado 7 de febrero a las 10h a la Antigua Estación de Cambrils y consistirá en una caminata popular hasta la Riera de Riudecanyes y la vuelta siguiendo el trazado de la futura Vía Verde. Las movilizaciones se celebrarán cada mes desde un municipio diferente.

Finalmente, desde la entidad hacen un llamamiento a los tres ayuntamientos, a la Diputació y ADIF para que, mediante el diálogo y la negociación, lleguen a un acuerdo que desencalle el inicio de las obras.