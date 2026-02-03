Los expertos alertan: Tarragona es la segunda provincia de Cataluña con más casos y mortalidad por cáncer

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

El cáncer sigue siendo una de las principales causas de mortalidad en Cataluña, con un impacto significativo tanto en hombres como en mujeres. Según los últimos datos publicados por el Departamento de Salud (Estadísticas del cáncer en Cataluña 2024), Barcelona lidera la lista de demarcaciones con más incidencia y mortalidad, pero Tarragona ocupa la segunda posición, con cifras preocupantes que alertan sobre la necesidad de reforzar la prevención y la detección precoz.

El año 2024, la incidencia de cáncer en la demarcación de Tarragona fue de 2.739 casos en hombres y 1.974 en mujeres. Con respecto a la mortalidad, se registraron 1.117 muertes en hombres y 731 en mujeres. Entre los hombres, el cáncer de próstata es el más común, con 551 casos, seguido del cáncer de colon (487), de tráquea, bronquios y pulmón (431) y de vejiga urinaria (313). En las mujeres, el cáncer de mama encabeza la lista con 577 casos, seguido del de colon (287), pulmón (138) y sistema nervioso (105).

Tipos de cáncer más mortíferos

Con respecto a la mortalidad, entre los hombres el cáncer de pulmón es el más letal con 291 muertes, seguido del de colon (150) y próstata (99). Entre las mujeres, el cáncer de mama provoca más muertes (112), seguido del de colon (102) y pulmón (97). Estos datos confirman la relevancia de las estrategias de detección precoz, ya que la identificación temprana de la enfermedad puede reducir significativamente la mortalidad: hasta el 90% en casos de cáncer de colon y recto y entre el 25 y el 31% en cáncer de mama.

El Colegio de Enfermeras de Tarragona (CODICHO) recuerda que detectar el cáncer a tiempo es clave para su tratamiento con éxito. Gerard Mora, secretario de CODICHO, insiste en la importancia en participar en los programas de cribado y seguir las recomendaciones sanitarias, especialmente para el cáncer colorrectal y de mama, donde la detección temprana puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Con respecto al resto de demarcaciones, Barcelona continúa al frente en incidencia y mortalidad, con 17.562 casos y 7.202 muertes entre los hombres, y 13.760 casos y 5.216 muertes entre las mujeres. Gerona y Lleida presentan cifras más bajas, con 2.520 y 1.472 casos en hombres y 1.812 y 1.029 casos en mujeres, respectivamente, mostrando que Tarragona se mantiene como uno de los puntos más críticos con respecto a cáncer en Cataluña.