Torredembarra innova haciendo mermelada y aceite de los árboles de sus calles

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Torredembarra presentó el pasado viernes un proyecto para evitar el despilfarro alimentario de los productos que crecen en el municipio durante la I Jornada de Ciutats Comestibles, llevada a cabo en el Prat de Llobregat. De entre los cinco municipios participantes, la localidad posicionó como segunda con más actividad de reaprovechamiento en Cataluña, sólo superada por Reus y por delante de ayuntamientos como Barcelona, el Prat de Llobregat y Amposta.

La iniciativa se llevó a cabo junto con la Fundación Espligoladors, entidad dedicada a la recogida de alimentos como las naranjas amargas, las olivas o las algarrobas que crece en los árboles de la localidad.

«Este proyecto nos permite tranformar los espacios urbanos en una fuente de recursos y conocimiento», indicaba la concejala de Sostenibilidad, Angie Muñoz. Durante la jornada, Torredembarra ha ofrecido catas de los productos que se han elaborado con los frutos recuperados, como aceite de oliva virgen extra o mermelada de naranja amarga. «La participación en la Red de Ciudades Comestibles nos ofrece la oportunidad de aprender de las experiencias otros municipios

Durante la jornada, los ayuntamientos compartieron las experiencias y consejos para el reaprovechamiento de alimentos durante cinco minutos. Además, se llevó a cabo un debate sobre los retos del espigolament an el ámbito legal para los frutos urbanos. De acuerdo con el consistorio, una cuestión que se convierte «en uno de los principales retos que actualmente afrontan los municipios que impulsan este tipo de iniciativas».

Producto local

En concreto, en Torredembarra se han recogido 2.400 kilogramos de alimentos entre el 2025 y en el 2026 con los diversos periodos de espigolament de los productos, como lo que se llevó a cabo el pasado 15 de enero, y 359 personas participaron en las ocho espigadas en total que se llevaron a cabo en el municipio a lo largo del año.

Con los productos recogidos, se elaboraron 1.500 unidades de mermelada y aceite de oliva, que se destinarán a entidades sociales y acciones de promoción social de la localidad. El proyecto se complementará con tres talleres que «reforzarán la sensibilización» y el consistorio prevé continuarlo durante el 2026 con siete nuevas acciones previstas.

Entre los principales productos que se encuentran en las calles de los municipios, destacan los almendros, los naranjos amargos, limones, olivos, pinos|pins piñoneros y algarrobos. En Torredembarra, ejemplos de naranjos amargos pueden encontrarse a la calle Pompeu Fabra, y de algarrobos en parques públicos como el Molino de Viento.

El proyecto cobró vida después de una prueba piloto realizada con la Escuela Antoni Roig, y el Ayuntamiento ya cuenta con una subvención de 17.500 euros de la Agencia Catalana de Residuos por garantitzar la continuitat del proyecto hasta el 2027, junto con diversidad de talleres.