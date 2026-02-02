Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El precio de la vivienda de segunda mano en Cataluña cae un -0,02% en su variación mensual y sube un 12,8% en su variación interanual, situando el precio medio de las viviendas ofertadas en enero en 3.246 euros/m2, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

En las cuatro provincias analizadas sube el precio interanual de la vivienda en el mes de enero. La demarcación de Tarragona es donde más sube el precio (14,1%) seguida de Barcelona (12,4%), Lleida (11,2%) y Girona (10,8%). En cuanto a los precios Barcelona es la más cara con 3.554 euros/m2 , seguida de Girona con 3.030 euros/m2 , Tarragona con 2.163 euros/m2 y Lleida con 1.637 euros/m2.

Capitales de provincias

En las cuatro capitales de provincia con variación interanual sube el precio en enero respecto al año anterior. El orden de las variaciones de las ciudades de mayor a menor es Barcelona capital (9,6%), Lleida capital (8,6%), Girona capital (6,5%) y Tarragona capital (3,4%).

Respecto a los precios, el orden de las capitales de provincia más caras es: Barcelona capital con 5.362 euros/m2 , Girona capital con 3.001 euros/m2, Tarragona capital con 1.793 euros/m2 y Lleida capital con 1.666 euros/m2.

En cuanto al precio por metro cuadrado en enero, los municipios más económicos con precios inferiores a los 700 euros el metro cuadrado son: Valls con 1.195 euros/m2, Balaguer con 1.207 euros/m2, Manlleu con 1.229 euros/m2, Amposta con 1.242 euros/m2, Tortosa con 1.337 euros/m2, Canovelles con 1.366 euros/m2 y Salt con 1.459 euros/m2.

«El precio de la vivienda de segunda mano en Cataluña continúa en niveles de máxima tensión, registrando un incremento interanual del 12,8%, el segundo más alto para un mes de enero en las últimas dos décadas. Aunque en el último mes se ha detectado una ligerísima corrección del -0,02%, esta estabilización mensual no alivia la presión acumulada. No estamos ante una burbuja, sino ante un mercado catalán marcado por un desequilibrio estructural: una demanda de compra persistente frente a una oferta de obra nueva que sigue siendo insuficiente para absorber las necesidades habitacionales de la región. Con un precio medio que ya alcanza los 3.246 €/m², Cataluña se enfrenta a un escenario de complejidad creciente. Las previsiones indican que la escasez de stock mantendrá los precios en cotas récord, dificultando gravemente el acceso a la vivienda para los jóvenes y las rentas medias en los principales núcleos urbanos», explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.