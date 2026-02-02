Nuevo temporal: bajada de temperaturas y lluvia de cara al jueves

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La llegada de una nueva borrasca de aire frío supondrá una nueva bajada de las temperaturas en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. De momento, el lunes ha empezado con algunas lloviznas en alguna zona de la demarcación. De cara por la tarde, las lluvias serán generalizadas en las comarcas tarraconenses y el resto de Cataluña. Las lluvias serán débiles o moderadas, y más persistentes.

El martes el tiempo dará una tregua a la inestabilidad meteorológica. Pero de cara al miércoles, el mercurio bajará con máximos que no llegarán a los 10 grados. El cielo estará nublado y podría caer algún chaparrón débil en el tercio sur.

Predicción meteorológica para los próximos días.Meteocat

De cara al jueves se espera que llegue un potente frente atlántico con lluvias abundantes en muchos puntos de Cataluña, que se acabarán extendiendo hasta el litoral.

Para el viernes, el mal tiempo dará una tregua ya que será una jornada estable con claros. Sin embargo, volverá el viento de poniente en el litoral y prelitoral entre Tarragona.

La lluvia volverá el sábado debido a las borrascas atlánticas que cruzarán Cataluña. Estas irán acompañadas de una bajada de temperaturas.