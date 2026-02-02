El Eix Cívic de Salou toma forma rebajando el su 'skyline' y enfocándose en la vivienda

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El proyecto del nuevo Eix Cívic de Salou empieza a tomar forma después de definir los últimos detalles de la propuesta. La iniciativa unirá las dos zonas de la localidad separadas históricamente por el trazado de la vía del tren y transformará casi 3 kilómetros en trazado urbano.

La principal característica será el enfoque en la creación de vivienda para dotar de «vida» al eje, que conectará los límites del término municipal de Cambrils con Salou hasta el paso elevado donde pasa la autovía de Reus. En total, se urbanizarán 65.000 metros cuadrados, dedicando el 90% a la creación de vivienda y conservando parte de los elementos ya existentes en el trazado, como la antigua estación del Carrilet o el pinar de la calle del carril.

El plazo de ejecución previsto es de dos años, y el proyecto se ejecutará con un presupuesto total de más de 14,24 millones de euros. La previsión es que los trabajos empiecen a finales de año y finalicen en el 2028.

El Eje Cívico incorporará el paso del nuevo tranvía del Camp de Tarragona, ergonomitzant la zona con pasos que atravesarán las vías del nuevo transporte urbano y que permitirán el paso de vehículos. El objetivo principal es «mejorar la movilidad», permitiendo nuevas conexiones, especialmente con el municipio de Cambrils.

El punto central del proyecto será una nueva plaza de Torre Vella, una grande espacio urbano desde donde partirán los diferentes trazados del proyecto. En concreto, escindirán cinco trazados que darán forma al Eje: El primero y más largo, conectará Cambrils y Barenys con una zona completamente peatonal.

Desde Barenys, se podrá llegar a la Torre Vella, en un tramo donde se podrán encontrar diversidad de jardines, parques y refugios climáticos. La nueva plaza será la columna vertebral del proyecto: tendrá graderías, puntos de sombra y espacios de reunión. Bajo la plaza de Torre Vella, además, se construirá un nuevo aparcamiento subterráneo aprovechando que el espacio tendrá diferentes alturas.

'Skyline salouense'

El proyecto está planteado en 4 fases, iniciando por la plataforma del nuevo tranvía en la Fase 1. Posteriormente, se llevará a cabo el diseño urbano definitivo más próximo a las nuevas viviendas, adaptando los accesos a los existentes en la Fase 2. En las Fases 3 y 4, después de adaptarse la anchura para vehículos y peatones, se ejecutarán el nuevo aparcamiento y la urbanización definitiva del primer tramo.

Una de las novedades del proyecto era, inicialmente, un gran bloque de doce pisos de vivienda de protección oficial que tenía que definir el ‘skyline’ Salouense. El consistorio tendrá que rebajar la edificación, previsiblemente, en unos nueve pisos a causa de las restricciones del Ministerio de Vivienda sobre los «edificios pantalla», limitados a 500 metros del mar.