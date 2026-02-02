Cuatro collas punteras entre los premiados por La Nit de Castells 2026

Publicado por Miquel Llaberia Redactor Creado: Actualizado:

La Nit de Castells 2026 dejó diversos premiados y a las collas Vella y Joves de Valls, los Castellers de Vilafranca, la Jove de Tarragona, los Castellers de Sants y los Nois de la Torre como agraciadas. En un acto celebrado en el Centro Cultural de Valls con más de 400 personas presentes la pasada noche del sábado 31 de enero se revivieron momentos mágicos de la temporada, como el 2de9 sense manilles que la Colla Joves Xiquets de Valls hizo por Santa Úrsula y que se llevó el Premio al Momento de la Temporada. Además, los de la camisa roja también celebraron otro premio, el Premio a la Trayectoria, concedida por el Consejo Asesor de la Revista Castells, Fede Gormaz, excap de colla.

Ahora bien, el Premio a la Colla con mejor temporada fue para el otro lado de la plaza del Blat, para la Colla Vella dels Xiquets de Valls, gracias a la cantidad de gama extra llevada a cabo durante la temporada, por la variedad, la repetición en la ejecución y la regularidad mostrada. El Premio Especial a un hecho relevante cayó en manos de los Castellers de Vilafranca, en honor a la histórica actuación de Todos los Santos en que descargaron el 4de9sf, el 3de10fm, el 4de10fm y el pilar de 8fm. El otro premio especial fue para las collas universitarias, por la expansión de su presencia y el excelente nivel que están registrando.

El Premio a la Colla Revelació fue para los Nois de la Torre por haber estrenado el 4de8 en sus registros y descargado el primer 2de7 después de 48 años. El Premio Descargado, otorgado desde la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, se otorgó a los Castellers de Sants, por haber ampliado sustancialmente el número de castells de 9. El Premio de Plaza de la Temporada fue para la plaza de la Vila de Vilanova i la Geltrú, el Premio Ambaixador fue para la serie Pubertat, dirigida por Leticia Dolera y producida por Marc Maymó, el Premio Pere Català Roca se concedió al fotógrafo Carlos Uriarte y el Premio Imagen de la Temporada fue para el pilar de 8 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona por Sant Magí.