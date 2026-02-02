El Campo de Tarragona mantiene a sus alumnos: más del 60% estudia en su municipio de residencia

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Camp de Tarragona se consolida como una de las provincias catalanas donde los municipios retienen mejor a sus alumnos en niveles no universitarios. Más del 60% estudia en la misma localidad donde reside, antes de los estudios superiores.

Les comarcas del Tarragonès y el Baix Camp son las que mejores estadísticas presentan, según el último estudio publicado por el Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) el año 2024, ya que ambas superan el 80% de retención. La tendencia a Cataluña señala que menos del 20% de los alumnos no universitarios sale de su municipio, y aunque la media tarraconense es más alta, sigue siendo una de las más altas del territorio.

El estudio, sin embargo, deja ver detalles negativos en la demarcación: el Priorat se sitúa como la comarca que tiene más municipios de donde se marchan los alumnos para estudiar con un 57,2%. Además, El Catllar, con un 38,5%, figura entre los tres municipios catalanes que tienen menos de la mitad de sus alumnos estudiando allí, sólo por detrás de Santa Cristina d'Aro (Gerona) también con un 38,5%, o de Sant Antoni de Vila Major (Vallès Oriental), que tiene un 24,5% de retención.

Con respecto a atracción de alumnos, l'Arboç es el municipio de Cataluña que más estudiantes de otras localidades atrae. El 67,5% de los alumnos son de otros municipios, la cifra más alta por delante de Cabrera de Mar (Barcelonès). En función del nivel de estudios, según el Idescat, el desplazamiento a|en otros municipios aumenta.

Margen de mejora

A pesar de algunos indicadores negativos, algunos municipios de Tarragona mejoran. Es el caso de Valls, que se sitúa entre los tres municipios con una población superior a los 5.000 habitantes que más estudiantes mantiene, con un 94,5%. Olot (95%) como el que más, y Tortosa (94,4%) lo acompañan.

De acuerdo con el estudio, los municipios con más población cuentan con un porcentaje más alto de sus alumnos estudiando en el mismo lugar y, a medida que disminuye su dimensión, cae también el porcentaje hasta el 22,4% en los municipios de menos de 500 habitantes.

Aunque la demarcación tiene potencial para atraer, algunos municipios todavía tienen margen de mejora. Constantí es una de las localidades que menos alumnos atrae, con un 1,6% de los estudiantes provenientes de otras poblaciones. Este margen de mejora también se traduce al panorama general, que establece la media tarraconense en más de un 60% de retención.

El Baix Penedès, el Priorat, el Alt Camp y la Conca de Barberà mantienen porcentajes de entre el 40% y el 60% con alumnos de carácter no universitario, una situación que se refleja en la centralización de los municipios mayores, y el abandono de las escuelas en las localidades más pequeñas, así como la desmejora de los servicios.

Entre los municipios de entre 5.000 y 10.000 habitantes, las cifras se mantienen en un 71,6% de retención, aunque baja entre las localidades de 2.000 y 5.000 hasta el 53,6%. La provincia de Tarragona se sitúa tercera en la clasificación de estudiantes de otras poblaciones, con 6.275 alumnos de fuera.

La Educación Infantil es el ciclo educativo donde más alumnos se mantienen, con cerca del 90% restante. A partir de la Educación primaria, se rebajan las cifras y se hace evidente al Bachillerato, bajante a casi el 80%. En el caso de los Ciclos medios y de grado superior, la cifra oscila entre el 40% y el 35%.