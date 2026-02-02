El Camp de Tarragona pide al Gobierno un servicio de urgencias de ictus 24 horas

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Vila-seca y Valls seguirán los pasos de Tarragona en la demanda de apoyo para un servicio de atención de urgencia las 24 horas del día para el tratamiento de los Ictus. Ambos ayuntamientos aprobaron la semana pasada en sus respectivos plenos ordinarios por unanimidad la propuesta, de que pretende reforzar íntegramente la atención a la Unidad de Trombectomia, dedicada a tratar los síntomas de los posibles ataques. La iniciativa tienen el origen en la demanda de varias plataformas, entre ellas la Plataforma per la Sanitat Pública del Camp de Tarragona, para mejorar el servicio en el Camp de Tarragona.

La plataforma también anunció la presentación de la propuesta al Parlament para coordinar la acción en toda la demarcación y el territorio catalán, centrándose en las operaciones para tratar los síntomas más graves de los ictus (trombectomóa mecánica).

Durante el primer pleno del 2026, los grupos políticos de la Diputació de Tarragona adoptaron varios acuerdos para mejorar la atención médica del ictus en la demarcación, entre las cuales se instó al Departament de Salut, al servicio CATSalut y al Instituto Català de la Salut (ICS) a implementar urgentemente la atención integral al ictus durante cada día del año, concretamente en el Hospital Joan XXIII.

La intención es sumar fuerzas a la demarcación para que el Gobierno apruebe la propuesta con un apoyo coral de todos los municipios del Tarragonès que podrían optar a un servicio 24 horas o derivarlo a centros de atención próximos.

Situación en el Camp

De acuerdo con los últimos datos del Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM), durante el año 2024 se activaron 8.300 «Código Ictus» en Cataluña. En total, 649 personas pidieron una asistencia en Tarragona, situándose como la quinta demarcación catalana con más avisos, sumados a los 575 usuarios que fueron asistidos por el SEM en la comarca del Penedès.

La mayoría de los ictus (85%) son isquémicos —obstruyen la sangre en el cerebro—, pero cada vez hay un sistema de atención más eficiente, que ayuda al 30% de los usuarios con terapias de reperfusión con tratamientos cada vez más cortos. Entre el 2019 y el 2024, incrementaron los avisos, pero se redujo la mortalidad en un 15% en el tercer mes.