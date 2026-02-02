Cambrils aprueba inicialmente los presupuestos para el 2026: 62,2 millones de euros

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Cambrils ha aprobado inicialmente el presupuesto que tendrá que completar las acciones del gobierno municipal durante el 2026. En total, serán 62,2 millones de euros, una propuesta presentada el pasado mes de diciembre de 2025, y que finalmente verá la luz después de aprobarse en el último pleno ordinario del pasado 30 de enero. Los votos fueron favorables por parte del gobierno de Nuevo Movimiento Ciudadano (NMC), el Partido Socialista (PSC), Partido Popular (PP) y Juntos por Cambrils. En contra se situaron en Común Podemos, VOX y Esquerra Republicana, que se abstuvo.

El concejal de Hacienda, David Chatelain, definió los objetivos del presupuesto calificándolo de «realista», sin «improvisar». Chatelain también recordó las dificultades del gobierno actual para aprobar el presupuesto del año pasado con el cambio de gobierno, resaltando que «con este nuevo documento se corrigen disfunciones con un presupuesto realista y ejecutable».

Durante el pleno, el equipo de gobierno también hizo referencia a la situación con el personal municipal, que todavía «se está poniendo en orden». El concejal también destacó la buena situación del consistorio en referencia al endeudamiento, cerrando una cifra de inversión «considerablemente mayor» que la del 2025, con 8 millones de euros destinados a inversiones.

La oposición cambrilense tildó los presupuestos de «continuistas», concretamente el grupo de los Comunes, que votó en contra. El portavoz del grupo municipal lamentó que «no hay ningún proyecto nuevo» entre las propuestas de MNC, y en la misma línea lo hizo ERC.