Adif pide a las operadoras que supriman los últimos trenes de la jornada del AVE de Tarragona

Adif ha pedido a las operadoras de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona que suspendan a partir de este mismo lunes los últimos trenes de cada jornada para poder hacer las tareas de mantenimiento en horario nocturno. Los retrasos acumulados y las limitaciones de velocidad en algunos tramos hacían llegar los trenes a destino dentro del horario que se utiliza para hacer revisiones y reparaciones a la infraestructura.

La medida afecta únicamente al corredor Madrid-Barcelona, que hace parada en Tarragona, y según Transportes «permitirá que los equipos de mantenimiento de Adif hagan las tareas habituales de conservación cuando no circulan trenes comerciales».

Renfe, Iryo y Ouigo ya han cancelado los últimos trenes de la jornada, de manera que se adelanta en cerca de dos horas el horario de salida de trenes entre las dos capitales. Así, el último tren de Renfe Madrid-Barcelona de este lunes es el de las 19:34 h, y Barcelona-Madrid el de las 20:00 h. En el caso de Iryo el último Madrid-Barcelona está a las 19:29h, y el Barcelona Madrid a las 19:40 h. El último de Ouigo Madrid-Barcelona es a las 20:10 h, y Barcelona Madrid a las 20:00 h.

La medida se enmarca en un contexto de restricciones de velocidad e incidencias recurrentes en la línea por la necesidad de revisar y reparar varios puntos después de denuncias de maquinistas sobre irregularidades en la vía. Los avisos habían obligado a Adif a instaurar limitaciones temporales de la velocidad que hacen más lento el trayecto.

Las limitaciones han provocado retrasos de hasta tres horas y han reducido el margen de Adif para hacer mantenimiento nocturno de la infraestructura.