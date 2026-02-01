Movilidad
Rodalies vuelve a operar con retrasos en Tarragona por una incidencia entre Sants y Bellvitge
Hay demoras de unos 20 minutos en la R2 y en la R4 derivadas de las limitaciones de velocidad
Los trenes de la R2 Sur de Rodalies circulan este domingo con retrasos que pueden superar los 20 minutos por término medio por una incidencia a la infraestructura entre Sants y Bellvitge, según ha informado Renfe.
También hay demoras de unos 20 minutos en la R4 entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia derivadas de las limitaciones de velocidad. Ayer sábado unas obras programadas en Juneda (Garrigues) ampliaron el servicio alternativo por carretera de las líneas R13 y R14 hasta Lleida, en lugar de hacerlo hasta Vinaixa.
Rodalies opera este domingo a la mayoría de líneas con demoras en frecuencias habituales por las limitaciones de velocidad y manteniendo los tramos con servicio alternativo de bus por la revisión de puntos que se está haciendo a la red.