Los pueblos de Tarragona donde las rachas de viento han superado los 140 km/h este sábado

Protección Civil desactivó anoche el plan especial de emergencias por el riesgo de viento en Cataluña (Ventcat), después de una jornada con fuertes rachas que, en varios municipios tarraconenses, superaron los 130 kilómetros por hora.

Según los datos de las estaciones automáticas del Sevei Meteorológico de Cataluña y Meteoclimatic, destacan golpes de viento como los 156 km/h de Valls, los 137 km/h de la Riba, los 134 km/h de la Sénia, los 132 km/h de l'Hospitalet de l'Infant, los 125 km/h de Miami Platja, los 122 km/h del Perelló o los 120,2 km/h de Mas de Barberans.

También destacaron municipios como Almoster, donde se registraron rachas de hasta 113 km/h. El viento violento también superó los 100 km/h en otras poblaciones como Ulldecona (112 km/h), el Vendrell (105 km/h), Riudoms (100 km/h), Riudecanyes (95,8 km/h), Constantí (91,8 km/h) o Tarragona – Fortí de Sant Jordi (90 km/h).

En paralelo, el temporal ha provocado numerosas incidencias, sobre todo en el Camp de Tarragona. Según el teléfono de emergencias 112, se han registrado 653 llamadas relacionadas con el viento, principalmente del Baix Camp, el Alt Camp y el Tarragonès, especialmente durante sábado por la mañana. Los Bombers de la Generalitat atendieron al menos 456 avisos, 332 de los cuales en el Camp de Tarragona y 68 en las Terres de l'Ebre.

En Valls, se registraron varios desperfectos en el barrio del Fornàs, la plaza dels Pins de la Xamora, la carretera del Pla y la calle Abat Llort, este último cerrado al tráfico a causas de desprendimientos que afectan a la vía pública. En paralelo, el consistorio vallense clausuró todos los parques públicos y suspendió las actividades deportivas al aire libre hasta nueva orden.

La intensidad del viento también ha tenido afectaciones a la movilidad. Un carril quedó cortado en cada sentido en la AP-7, a la altura de Mont-roig del Camp (Baix Camp), por la caída de árboles en la vía. Además, se restringió el paso de camiones articulados por la AP-7 entre Cambrils (Baix Camp) y l'Ampolla (Baix Ebre).

En Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, dos pinos cayeron sobre la calzada y han provocado un accidente con dos camiones, una furgoneta y un turismo implicados. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió a dos personas heridas, que fueron trasladadas al Hospital de Reus en estado menos grave.