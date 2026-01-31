Les rachas de viento superan los 140 km/h en el Camp de Tarragona y el Ebro

Publicado por Júlia Camprubí Díez Creado: Actualizado:

El viento de mistral sopla este sábado con mucha intensidad en el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre, donde desde primera hora de la mañana se han registrado rachas muy fuertes que han provocado incidencias, restricciones a la movilidad y la activación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población.

Les datos recogidos por las estaciones meteorológicas muestran golpes de viento superiores a los 100 km/h en numerosas localidades del Baix Camp, el Tarragonès, el Montsià y el Baix Ebre. Municipios como la Riba (137km/h), la Sénia (134km/h), l'Hospitalet de l'Infant (132km/h), Miami Platja (125km/h), el Perelló (122km/h) o Mas de Barberans (120,2km/h) han registrado algunas de las rachas más destacadas de la jornada. En puntos concretos del litoral sur, el viento ha llegado a alcanzar valores muy elevados, confirmando la intensidad de un temporal que ya había sido anunciado.

Afectaciones en la red vial

Tráfico ha prohibido la circulación de camiones en la autopista AP-7 entre Cambrils y l'Ampolla, mientras que en Mont-roig del Camp se ha tenido que cortar un carril en cada sentido a causa de la caída de árboles sobre la calzada. Por este motivo, el Servicio Catalán de Tráfico pide prudencia a los conductores y recomienda evitar desplazamientos innecesarios, especialmente en las zonas más expuestas al mistral.

Medidas preventivas

Ante esta situación, Protección Civil mantiene activada la alerta del plan Ventcat a una treintena de comarcas, con especial incidencia en el Camp de Tarragona, las Tierras de l'Ebre, el Penedès y el prelitoral central. Les autoridades insisten en limitar las actividades al aire libre, tanto en la costa como en el interior, y en asegurar o retirar elementos de fachadas, balcones y terrazas que puedan desprenderse con facilidad.

En Tarragona, el consistorio ha suspendido de manera inmediata todas las actividades deportivas al exterior y ha cerrado parques, jardines y algunos recintos históricos por motivos de seguridad, ante rachas que han superado los 70 km/h. En Reus, también se han cerrado zonas verdes, el cementerio y se han cancelado las actividades deportivas al aire libre hasta nueva orden y en Riudoms, el fuerte viento ha provocado la caída de una placa de la fachada del edificio del CAP. Ante este incidente, el Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos de la zona que eviten salir a la calle para reducir riesgos mientras dure el temporal.

Se disparan las llamadas al 112

Les incidencias se han traducido en un aumento notable de las llamadas de emergencia. Hasta las diez de la mañana, el teléfono 112 ha recibido 314 avisos relacionados con el viento, que han generado un total de 221 expedientes. Por comarcas, la mayoría de llamadas se han concentrado en el Baix Camp, el Alt Camp y el Tarragonès.

Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, las rachas más fuertes de mistral se mantendrán hasta al mediodía, con una tendencia a la disminución progresiva de la intensidad del viento a lo largo de la jornada. Protección Civil recomienda seguir la evolución del temporal a través de los canales oficiales y extremar las precauciones hasta que la situación se normalice.