Desactivado el plan Ventcat después de un día con fuertes rachas y 322 incidencias en Tarragona

Imagen de pinos arrancados por el viento en la plaza de los Pins de VallsACN

Protección Civil ha desactivado este sábado por la noche el plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (Ventcat) después de un día con fuertes rachas que han llegado a los 130 kilómetros por hora y han provocado incidencias, sobre todo en el Camp de Tarragona.

El Servicio Meteorológico ha dado por superado el tramo más intenso de ventoleras, que ha dejado 653 llamadas en el teléfono de emergencias 112, la mayoría procedentes del Baix Camp, el Alt Camp y el Tarragonès, sobre todo durante la mañana.

Los Bomberos de la Generalitat han atendido al menos 456 avisos vinculados con el viento, 332 de los cuales en el Camp de Tarragona y 68 en las Terres de l'Ebre. La intensidad del viento ha obligado a restringir el paso de camiones articulados por la AP-7 entre Cambrils (Baix Camp) y l'Ampolla (Baix Ebre).

En Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp) dos pinos han caído sobre la calzada y han provocado un accidente con dos camiones, una furgoneta y un turismo implicados. El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha tenido que atender a dos heridos que han trasladado al Hospital de Reus en estado menos grave.