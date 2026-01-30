Rodalies vuelve a operar con retrasos en las líneas de Tarragona y las Terres de l'Ebre

Publicado por Efe/ Redacció Creado: Actualizado:

El servicio de Rodalies opera este viernes otro día más a trompicones, con una docena de tramos en que los viajeros tienen que hacer transbordo en autobuses y retrasos en varias líneas que superan la media hora.

Según la última información facilitada por Renfe, la circulación en la R2 sur se limita en dos trenes por hora y sentido, con tiempo de espera que pueden ir más allá de la media hora, y los trenes con origen y destino Sant Vicenç de Calders (Baix Penedès) efectúan parada en todas las estaciones.

En la R4, donde se produjo el accidente ferroviario mortal del pasado 20 de enero, el servicio entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia se hace con retrasos también de más de 30 minutos.

También hay demoras de más de 20 minutos en las líneas del sur de Cataluña, las R13, R14, R15, R16 y R17.

Renfe ha apuntado que todos estos retrasos son derivados de las limitaciones de velocidad que se aplican para garantizar la seguridad y llevar a cabo las tareas de inspección de las vías en los puntos considerados más vulnerables.

El gestor ferroviario Adif ha detallado este viernes que el programa de inspecciones del estado de elementos como los taludes que se está llevando a cabo prevé una vigilancia las 24 horas del día con personal desplazado en cada uno de los puntos que se consideras vulnerables.

Fuentes de Adif han apuntado en EFE que la compañía siempre pone en marcha este tipo de dispositivos cuando se detecta riesgo en algún punto de la infraestructura, aunque admite que ahora hay desplegados más equipos de estos por la red ferroviaria catalana a causa de la situación de excepcionalidad en que se encuentra.

La movilidad de personas y de mercancías sigue mengua en Cataluña tanto por la situación en la red de Rodalies como por el corte de la AP-7 en Martorell (Baix Llobregat) hacia Tarragona, hecho que provoca más colas de las habituales en la red vial.

El ministro de Transportes, Òscar Puente, admitió ayer al Congreso que el servicio de Rodalies es «pésimo».