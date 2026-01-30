Meteorología
Alerta por fuerte viento en Tarragona: las rachas pueden superar los 72 km/h
Protección Civil ha activado el VENTCAT en varias comarcas de la demarcación por este episodio de fuerte viento
Protección Civil ha activado la fase de alerta del Plan especial por riesgo de viento en Catalunya (VENTCAT) ante la previsión de fuertes rachas a partir de esta medianoche. En Tarragona, se esperan vientos que podrían superar los 72 km/h, especialmente en el Baix Penedès, el Baix Camp, el Tarragonès y el Alt Camp.
Además de las comarcas mencionadas, las rachas de viento podrían afectar también al Baix Ebre y al Montsià, aunque con menor intensidad. La alerta se mantendrá hasta el sábado por la noche y, ante esta situación, se ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones en los desplazamientos y actividades al aire libre.