Alerta por fuerte viento en Tarragona: las rachas pueden superar los 72 km/h

Protección Civil ha activado la fase de alerta del Plan especial por riesgo de viento en Catalunya (VENTCAT) ante la previsión de fuertes rachas a partir de esta medianoche. En Tarragona, se esperan vientos que podrían superar los 72 km/h, especialmente en el Baix Penedès, el Baix Camp, el Tarragonès y el Alt Camp.

Además de las comarcas mencionadas, las rachas de viento podrían afectar también al Baix Ebre y al Montsià, aunque con menor intensidad. La alerta se mantendrá hasta el sábado por la noche y, ante esta situación, se ha hecho un llamamiento a extremar las precauciones en los desplazamientos y actividades al aire libre.