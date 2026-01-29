El Vendrell impulsará un estudio para medir el impacto acústico de los trenes

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento del Vendrell impulsará un estudio para medir el impacto acústico de las infraestructuras ferroviarias en el municipio. La propuesta se aprobó el pasado lunes en sesión plenaria después de una moción conjunta presentada por Primer el Vendrell, Hacemos Vendrell. Somos Poble-ERC y Comunes con una amplia mayoría.

La idea inicial, impulsada por la entidad vecinal Xarxa Vendrellenca, prevé el análisis sobre la salud de los habitantes de la localidad del impacto sonoro a causa de la proximidad y «la acumulación de infraestructuras viales y ferroviarias» al municipio. El estudio prevé una elaboración conjunta con la Universidad Rovira i Virgili y la Diputación de Tarragona.

El portavoz de Juntos por Cataluña, Luis Miguel Navarrete, destacaba puntos como «el nudo ferroviario de Sant Vicenç de Calders, la estación de Cercanías del núcleo urbano, la línea de alta velocidad (AVE) que cruza la localidad, el R2 o la carretera N-340» como principales focos de análisis. El grupo municipal también hacía referencia a «varios estudios», como el elaborado por la URV en Tarragona, que determinan que las infraestructuras de transportes «pueden provocar efectos negativos sobre la salud».

Entre estas, se mencionaban «alteraciones del sueño, hipertensión, estrés o disminución del bienestar general». Navarrete resaltaba que actualmente «no existe ningún estudio específico» en la zona del Baix Penedès, que permita «medir estas afectaciones y aplicar medidas correctoras o de prevención».

Medidas

Por otra parte, Adif anunció en el pasado mes de noviembre del 2025 la planificación de la mejora de infraestructuras en el Vendrell, precisamente para reducir el impacto acústico. Entre las acciones previstas, la entidad ferroviaria proponía la instalación de protecciones de entre 2 y 5 metros de altura en un tramo de 3,7 kilómetros para evitar el impacto en todo el núcleo urbano. Una línea que también cubriría municipios como Calafell, Torredembarra, Roda de Berà, Creixell y la ciudad de Tarragona, aunque todavía no se han licitado los trabajos.