Unió de Pagesos insta a Reus a consumir más agua de Riudecanyes para evitar desembalses

Unió de Pagesos ha pedido al Ayuntamiento de Reus que priorice el consumo de agua procedente del pantano de Riudecanyes en lugar del agua del trasvase del Ebro en contextos como el actual, con el embalse prácticamente lleno. Según el sindicato, este cambio de criterio permitiría evitar el desembalse de agua, reforzar las reservas para uso doméstico y agrícola y optimizar la gestión de los recursos hídricos del territorio.

Según datos de principio de esta semana, y a causa de los episodios de lluvia de los últimos días, el pantano de Riudecanyes se encuentra al 99,6% de su capacidad, con unos 5.301 hm³ de agua acumulada.

El objetivo de esta medida, explica el sindicato, es garantizar que la capacidad del embalse de Riudecanyes no baje por debajo del 80% y hacer que se nutra únicamente con agua proveniente de la riera del mismo nombre. Eso, al mismo tiempo, evitaría tener que alimentar el pantano de Riudecanyes con agua proveniente del de Siurana y protegería las reservas de ambos embalses.

El sindicato también ha recordado a las administraciones competentes sus demandas para garantizar el suministro de agua a largo plazo para el Camo de Tarragona. En este sentido, Unió de Pagesos ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de que se agilicen los trámites para desencallar las obras de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Reus, una infraestructura largamente reivindicada.