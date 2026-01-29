Salou mejora 161 plazas de trabajo en un Pleno marcado por las protestas policiales

La Policía Local ha dado la espalda al Pleno durante unos instantes para protestar sobre sus condiciones.AYUNTAMIENTO DE SALOU

El gobierno de Salou celebró este miércoles pasado el primer Pleno ordinario del año marcado por la polémica regulación de las condiciones laborales del cuerpo de agentes de la Policía Local de Salou. Una demanda que, el pasado 22 de enero, sacó a la luz la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), y que durante la sesión plenaria se manifestó en forma de protesta.

Más de una decena de agentes de policía dieron la espalda en silencio delante de el equipo de gobierno durante unos minutos reivindicando «el incumplimiento sistemático de determinados derechos». El pago de las nocturnidades ha sido el punto clave de la protesta, un hecho que CSIF y la Policía Local denunciaban por el incumplimiento del «pacto» con el Ayuntamiento de hacerlo efectivo el pasado 1 de enero del 2026.

El consistorio, por su parte, «desmintió rotundamente» las acusaciones, reiterando que «las negociaciones no están paradas» y que el CFIS «dispone de día y hora para reunirse con el alcalde de Salou, Pere Granados». Fuentes del consistorio también han confirmado al Diari Més que, ni UGT ni CCOO, se mostraron a favor de la protesta, y la sitúan como «una iniciativa única del CSIF».

El concejal de Recursos Humanos, Yeray Moreno, quien estuvo señalado en los comunicados de CSIF para «rechazar» los pagos a principios de año, anunciaba durante la sesión plenaria las nuevas medidas para los trabajadores municipales. «Es uno de los días más importantes para todo el consistorio por el resultado de un proceso largo y complejo», destacaba Moreno.

Les negociaciones se han llevado a cabo durante los últimos dos años y el concejal valoraba «positivamente» la mejora económica «del 93,4% de la plantilla municipal». Se la aprobó con los votos favorables de Sumem por Salou–PSC y ERC, los votos en contra de Vox y la abstención del PP, USAP y la concejala no adscrita.

La nueva Relación de Puestos de Trabajo (RLT) y Valoración de Puestos de Trabajo (VLT) permitirán, según el consistorio, calificar, cuantificar y definido un total de 161 puestos de trabajo, creando criterios «objetivos» que prevén garantizar una retribución «justa», una mejor clasificación de las plazas y «más transparencia interna».

En total, supondrá una inversión de 1,2 millones de euros anuales, y el 6,6% de la plantilla restante dispondrá de un complemento personal transitorio (CPT) para evitar la pérdida de poder adquisitivo. Moreno insistió en que el proceso para la regularización está en «su recta final administrativa» y que las nuevas VLT y RLT entrarán en vigor el 1 de julio. Una cuestión que, de acuerdo con el CSIF, generó una «profunda frustración entre los agentes».

Durante el primer pleno del año, también se aprobaron la actualización de las nuevas tarifas de taxis urbanos, que se harán públicas durante los próximos días. También se llevó a cabo la renovación del convenio entre la URV y el consistorio para seguir acogiendo una sede del campus, así como un nuevo convenio de colaboración para la realización de actividades por personas mayores.