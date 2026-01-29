Rodalies inicia la jornada con retrasos en los regionales de Tarragona y las Terres de l'Ebre

Carteles en la estación de tren de la R-15 en Móra la Nova, con dos operarios en el fondo haciendo comprobaciones en las vías

El servicio de Rodalies ha iniciado la jornada con algunas incidencias que hacen que haya retrasos que pueden superar la media hora en la R11 y los regionales de Tarragona y las Terres de l'Ebre -R13, R14, R15, R16 y R17. También hay una incidencia en que afecta la R2 sur, que circula con dos trenes por hora y sentido, según informa Renfe.

Por otra parte, se ha recuperado un nuevo tramo con servicio ferroviario, lo que va de Caldes de Malavella a Girona, según han indicado fuentes de la compañía. Así, se hace en tren el tramo entre l'Hospitalet de Llobregat y Blanes, en bus|buzo entre Blanes y Maçanet, en tren de Maçanet en Figueres y se vuelve a hacer por carretera en autobús entre Figueres y Portbou, de las líneas R1, RG1 y R11. Así, al R2 Norte y el R2 Sur se prevé que toda la circulación se haga en tren, mientras que al R3 se mantiene el servicio alternativo por carretera diseñado por la obra de bifurcación de la línea.

Al R4, entre Sant Vicenç de Calders y Sant Sadurní d'Anoia el servicio está previsto en tren, entre Sant Sadurní i Martorell Central, por carretera, entre Martorell Central y Terrassa-Estación del Norte servicio en tren, y entre Terrassa-Estación del Norte y Manresa, servicio alternativo por carretera.

En la R7, se hace servicio alternativo por carretera derivado de las obras programadas en Montcada Bifurcación.

En la R8, hay servicio alternativo por carretera entre Martorell y Mollet Sant Fost donde los viajeros pueden continuar en los trenes de la R2Nord.

En la R11, el servicio se presta en tren entre Barcelona Sants y Figueres, y en autobús entre Figueres y Portbou.

Con respecto a los Regionales, en la R13 y la R14 el tramo Lleida-Vinaixa se hace en tren. De Vinaixa en Sant Vicenç de Calders en la R13 se hace en autobús y de Sant Vicenç de Calders a Barcelona Estación de Francia los usuarios pueden hacer uso de la R15, la R16, la R17 y la R2 sur, también en el caso de la R14. En esta línea, de Sant Vicenç de Calders en la Plana Picamoixons/Vinaixa hay servicio por carretera, así como entre esta parada y Reus.

En la R15, el tramo Reus-Barcelona se hace en tren y el de Reus a Riba-roja d'Ebre se tiene que cubrir en autobús.

La R16, la R17 y la RT2 ofrecen servicio en tren y la RT1 con trenes hasta Reus, y servicio alternativo por carretera hasta La Plana de Picamoixons.

Por último, en la RL4 hay servicio ferroviario entre Lleida-Pirineus y Cervera y por carretera entre esta parada y Manresa.