Un restaurante de Torredembarra, en el podio «tapero» de Madrid Fusión

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

El restaurante 4 Makis de Torredembarra se infiltró entre las tres mejores elaboraciones del Estado al Campeonato de Hostelería de España: Tapas y Matones. Su tapa fue la única representante tarraconense durante la competición, con una elaboración basada en un Falso niguiri de calamar y gamba roja de Tarragona. Entre los 36 establecimientos participantes de todo el Estado, los torrencs finalizaron como terceros en la clasificación del grupo de tarde, sólo superado por Asturias y la Rioja.

«Ha sido una experiencia increíble», explicaba el presidente del grupo Galera, gestor de 4 Makis, Jorge Piera. «Es la primera vez que íbamos y lucharemos por volver», destacaba al presidente, afirmando que la tapa presentada «no deja indiferente a nadie».

El establecimiento pudo participar después de ganar el premio en la Mejor tapa de Tarragona, otorgada por la Asociación de Empresarios y Hostaleros de Tarragona el pasado octubre. «De Cataluña sólo erem nosotros», resaltaba Piera.

Mikel Astorga y Joan Tomàs, fueron los chefs encargados de llevar a cabo la elaboración de los platos por parte de 4 Makis. Desde el AEHT también se ha valorado positivamente la experiencia, que prevé volver a repetirse este año por parte de la entidad hostalera. «No se pudo ganar, pero valoramos mucho la experiencia», indicaba Piera, haciendo un llamamiento a probar la tapa presentada.