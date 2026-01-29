Montaña rusa meteorológica en Tarragona: viento, lluvia y riesgo de nieve este fin de semana

El invierno en Catalunya se perfila como uno de los más lluviosos de la historia, y enero ya ha dejado registros históricos: solo en Barcelona se han acumulado 100 litros por metro cuadrado, una sexta parte de lo que suele llover de media en todo el año, según el Observatori Fabra. En clave de Tarragona, en Prades han caído 219,5 l/m² durante este mes.

La inestabilidad se ha mantenido constante y las precipitaciones seguirán marcando el ritmo durante el fin de semana. A partir del viernes, el viento del oeste se intensificará, alcanzando rachas de hasta 100 km/h en las comarcas tarraconenses del Alt y Baix Camp, Tarragonès y Conca de Barberà. Por ello, el Meteocat ha activado el aviso amarillo en estas zonas. Por otro lado, la cota de nieve se situará en los 1.300 metros.

El sábado y el domingo se prevé una relativa calma, con cielos despejados, ideales para actividades al aire libre, aunque el viento seguirá soplando con fuerza en puntos del litoral. No obstante, la pausa en las lluvias será efímera, ya que el lunes, la probabilidad de precipitación será del 100% y la cota de nieve se situará alrededor de 1.200 metros, reactivando el episodio de chubascos persistentes.

Así pues, Tarragona y gran parte de Catalunya vivirán un fin de semana de contrastes, con viento intenso y cielos despejados, seguido de la amenaza de nuevas tormentas a comienzos de la próxima semana. Por este motivo, los expertos recomiendan seguir la evolución de los avisos meteorológicos y extremar precauciones en las zonas más afectadas por rachas de viento y posibles precipitaciones.