10 años de Mico y «farra» en la Canonja

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

Es sabido por todo el mundo que los gigantes de toda Cataluña se caracterizan por su aspecto diplomático e institucional, destacando por el ambiente que los rodea y la tradición que cargan en la espalda. El Mico de la Canonja, sin embargo, es un ejemplo de diversidad y de cómo la figura gigantesca catalana puede tener carisma y empezar la fiesta sólo con sus movimientos.

Ahora hace diez años, un grupo de amigos, reunidos en el sofá de casa, decidieron crear una figura festiva con el aspecto de un mono y lo presentaron por Santa Tecla a la Baixadeta de Tarragona como una de las figuras no oficiales del desfile. La experiencia fue tan positiva que, seis meses después, el 31 de enero del 2016, el Mico se presentó en la Canonja.

Su gafas amarillas y su vestimenta extravagante crearon un elemento que, hasta ahora, ha perdurado en el municipio. Después de presentarse como entidad el año 2019, la figura adquirió una imagen renovada dos años después y, el año 2024, recibió compañía: la Mica de la Canonja.

Por su décimo aniversario, la Asociación Juvenil del Mico de la Canonja suma más 200 jóvenes a la entidad. «Hemos contribuido al hecho de que la gente conozca el pueblo y acercar a la juventud a la cultura y al municipio, hacemos refuerzo comunitario», explicaba el presidente de la entidad, Joel López. El responsable es uno de los pocos fundadores del Mico restantes a la entidad, que en los últimos diez años se ha renovado casi al completo. «La junta ha cambiado y hay un relevo, es importante que vayan entrando para que todo el mundo entienda la entidad de principio a final», mencionaba López.

El buen momento social que vive la entidad se reflejó en la presentación del aniversario que se llevó a cabo el 17 de enero, en decenas de personas participaron en el acontecimiento para celebrar la vida de los animales canongins. Allí se presentó el nuevo logotipo de la entidad, que define el objetivo de la entidad: «10 años, y queremos más». «Tenemos un gran número de socios y hemos sabido gestionar un proyecto que crece con el objetivo que se mantenga», afirmaba el presidente. La entrada de juventud que en un futuro mantenga la junta es el principal reto de la entidad, concretamente, según López, «que entiendan la esencia».

Durante el acontecimiento, la figura se vio renovada con un vestuario nuevo por parte de sus acompañantes, que a partir de este 2026 lucirán un conjunto de color azul cielo «impactante». El Mico llevará la fiesta a las calles de la Canonja durante todo el año, iniciando el próximo 31 de enero con un primer acto conmemorativo: «El retorno del Mico antiguo». Un pasacalle en homenaje a los comienzos de la entidad y a aquel grupo de amigos que coincidirá con la primera aparición de la figura el año 2016.

En total, once actos conformarán el 10.º aniversario, reformulando algunos de estos, como la «Farra del Mico», el encuentro anual de cultura popular de la entidad, donde se contará con gigantes manotes representativos del territorio catalán.

El 8 de febrero será la próxima fecha, con la llegada del Carnestoltes a la localidad, donde también participará el Mico de la Canonja disfrazado por la ocasión. La venta de chocolatinas, piruletas y gincanas familiar.s llenarán la programación anual para la celebración, que finalizará los días 12 y 13 de diciembre coincidiendo con el Día Mundial del Mono para cerrar el círculo festivo en el municipio.