Estas son las líneas «criticas» que revisará Adif esta semana en Tarragona

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña ofreció declaraciones este martes después de un estudio a contracorriente realizado sobre las vías catalanas, estableciendo 30 puntos críticos sobre los que se tendrán que realizar «actuaciones urgentes».

En total, nueve de estos puntos se sitúan en Tarragoma, con las líneas R14 y R15 como principales afectadas. De acuerdo con de la Peña, las situaciones actuales a las líneas de Cataluña son «totalmente excepcionales» a causa de la acumulación de agua. La previsión es que durante esta semana se finalicen todas las inspecciones por poder reestablecer las líneas el próximo lunes.

El director de construcción de obras de Adif, Ángel Contreras, indicaba que se han desplazado 150 técnicos a Cataluña para llevar a cabo las actuaciones. «Llevamos 116 inspecciones», aseguraba Contreras, advirtiendo que «es un plan vivo, en el que pueden surgir más reparaciones».