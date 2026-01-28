Mapa de los puntos «críticos» de tren en Tarragona: Adif revisará 9 zonas esta semana

Un tren de Rodalies en la estación de Sant Vicenç de CaldersAriadna Escoda

Adif ha identificado 30 puntos críticos en la red ferroviaria de Cataluña, de los que nueve se concentran en la demarcación de Tarragona, con especial afectación en las líneas R14 y R15 de Rodalies. Estas infraestructuras serán revisadas de manera prioritaria a lo largo de esta semana.

El presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, explicó este martes que la situación de las líneas catalanas es “totalmente excepcional” debido a la acumulación de agua detectada en distintos tramos. El análisis se ha realizado a contracorriente y ha derivado en la necesidad de aplicar actuaciones urgentes para garantizar la seguridad y el servicio ferroviario.

Mapa de los puntos «críticos» en Tarragona.Diari Més

Según las previsiones del gestor ferroviario, todas las inspecciones deberían finalizar esta misma semana, con el objetivo de restablecer la circulación de trenes el próximo lunes, siempre que las condiciones lo permitan.

Por su parte, el director de construcción de obras de Adif, Ángel Contreras, detalló que 150 técnicos se han desplazado a Cataluña para llevar a cabo las revisiones. “Ya hemos realizado 116 inspecciones”, señaló, advirtiendo que se trata de “un plan vivo” y que podrían detectarse nuevas reparaciones necesarias durante los trabajos.