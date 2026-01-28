La Conca de Barberà incrementa hasta el 157% sus líneas de transporte público

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La Conca de Barberà ha cerrado en el 2025 consolidando un aumento del uso del transporte público en las 11 líneas operativas que han ofrecido servicio. En total, 9.878 usuarios han hecho uso del transporte entre los municipios de la comarca, situando el aumento en un 17%. Una cifra que, según el Consejo Comarcal de la Conca de Barberà, consolida el servicio como «pieza clave» para la movilidad diaria de los habitantes.

El servicio conecta los principales núcleos de población de la comarca a través de las líneas habituales y según la demanda, una situación que se repite en localidades como Montblanc, l'Espluga de Francolí y Santa Coloma de Queralt. Precisamente, las líneas «a la demanda» han sido las más reforzadas y las que más van patrio el aumento el año pasado. La línea 2 (Lilla-Montblanc) fue la más destacada con un incremento del 157%. También han crecido las líneas 7 (Olleros-Montblanc) en un 102% y la línea 11 (Santa Coloma de Queralt-Montblanc), con un 44% más usuarios durante el 2025.

Otras rutas como la 6 (Senan-l'Espluga de Francolí) o la 5 también han aumentado su número de usuarios, sin superar el 33%. Desde el mes de junio, la comarca amplió el servicio en diferentes líneas y horarios después de detectar la necesidad de demanda en un estudio conjunto de varios municipios con la Dirección General de Transportes por Carretera.

Transporte escolar

La comarca también ha reiterado la importancia del servicio de transporte escolar, que durante el 2025 ha ofrecido 24 rutas. Unos 423 alumnos se han beneficiado de las líneas que llevaban hasta las escuelas, operadas por 10 empresas de transporte. De entre los alumnos asistidos, 286 son de escolarización obligatoria y 137 no obligatorios, con un coste total del servicio de más 956.000 euros.

Este año, el Consejo Comarcal ha anunciado que se mantendrán las ayudas individuales para los desplazamientos. Durante el 2025 se otorgaron todas las solicitudes presentadas, con un importe total de 12.333 euros, alcanzando la cobertura total de las instituciones escolares del municipio entre Montblanc, l'Espluga de Francolí y Santa Coloma de Queralt. La previsión es que este 2026, las cifras se mantengan después de un año calificado como «positivo» para el sector del transporte municipal.