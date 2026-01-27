El umami cambrilense que sorprende a Madrid con una sola cata

Publicado por Adam DÍAZ GARRIGA Redactor Creado: Actualizado:

Experimentar sabores siempre es un gustosi hablamos de la Costa Daurada. El producto de proximidad marítimo vuelve a viajar a la capital del Estado en una nueva edición de Madrid Fusión con una propuesta de sabores propios y el aceite de oliva virgen extra, el vino y el producto de lonja como protagonistas. El restaurante El Poso fue el representante gastronómico de Cambrils para este 2026 después de años de ausència, con la chef Mercè Prado como imagen de la primera jornada.

El establecimiento, galardonado con el Premio Nacional de Sostenibilidad, apostó por su pulpo blanco como producto estrella en el Menú Gastronómico organizado por Madrid Fusión, dedicado a críticos gastronómicos, autoridades y medios de comunicación. Entre las valoraciones, el umami hecho por la chef cambrilense se situaba de los primeros en el ranking con su pulpo acompañado con patata y una salsa alioli elaborada con aceite de oliva de la demarcación. «Es una manera de llevar el producto real de Cambrils a otros lugares», explicaba la chef Mercè Prado. «El pulpo se cocina en seco y se hierve en su propio caldo», explicaba la profesional, mencionando que «el alioli es el toque clave del plato».

Una sola cata fue suficiente para transportar a Madrid la experiencia del producto de proximidad de Cambrils, acompañado de un vino blanco suave de la marca Appropòsit. «El vino, aunque no es de Cambrils, muestra la calidad de las DOP de nuestra tierra», destacaba el director comercial del grupo Poso, Ángel Pérez. El plato se presentó entre una selección de nueve elaboraciones de todo el Estado, entre las cuales se encontraban al aspirante a la mejor tapa del 2026 y la tapa galardonada como la mejor del 2025.

Desde la lonja, la sardina también cobró protagonismo durante el Taller de Sardinas en escabeche de Cabernet Sauvignon y cítricos, impartido por la chef Prado. Bajo la atenta mirada del público, la profesional demostró el proceso de cómo se trata el producto de calidad. Del mar a la mesa.

Aunque, nuevamente, añadiendo sabores nuevos en una divertida clase magistral que también recibió «buena nota» por parte de la decena de participantes que pudieron probar la elaboración. La jornada pudo rematarse con una cata de aceites de diferentes tipos en el estand de Cambrils, ofreciendo información sobre la gastronomía del municipio y su variada oferta proveniente de las lonjas|palcos catalanas.