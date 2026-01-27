El paro baja hasta el 10% en la demarcación de Tarragona en el último trimestre del 2025

Un trabajador envasa una botella de aceite de oliva virgen extra en la planta del Grupo Unió en Vilallonga del Camp.ACN

La tasa de paro en la demarcación de Tarragona ha caído 2,67 puntos en el último trimestre del 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior, y se sitúa en el 10%. De hecho, es la única provincia catalana que registra un descenso, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El número de parados en la demarcación ha disminuido en 10.800 personas, hasta las 44.400, en relación con el mismo periodo del año anterior. Asimismo, el número de ocupados se ha incrementado en 19.100 personas, y ya son 399.400.

Sin embargo, por sexos, hay menos mujeres ocupadas que el último trimestre del 2024, en concreto 3.100 menos, mientras que el incremento lo monopolizan los hombres, con 22.200 ocupados más.

Con respecto a las personas ocupadas, la industria, la construcción y la agricultura suman nuevos empleados, mientras que lo único que pierde es el sector servicios, donde la cifra de trabajadores cae a 4.500 personas -de 276.300 el último trimestre del 2024 a los 271.800 de finales del 2025. La construcción es quien más nuevas incorporaciones ha hecho, con 13.100, hasta las 36.800. La industria gana 4.600 nuevos trabajadores mientras que la agricultura añade 5.900.