El nuevo viaje electrónico de Minova

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Hacernos bailar por dentro y por fuera. Esta es la idea de que guía la banda de pop electrónico en catalán Minova, que desde 2012 abre camino en un terreno que entonces poca gente exploraba en el país. Ahora, en el 2026, presentan Adeu, su cuarto disco, que definen como el más maduro de todos los que han hecho. «Hablamos de nosotros, de vivencias pasadas y presentes. Es el Minova de siempre, pero con un traje nuevo», explica Esteve Puig, cantante, compositor y letrista de la banda. También asegura que la madurez del disco no es sólo sonora, sino que también es vital: «Me he hecho mayor, he aprendido a producir mejor, a hacer sonar mejor las canciones y a explicarme con más precisión».

La sonoridad del disco combina el pop con sonidos electrónicos actuales como el SynthWave, el FutureBass, el TropicalBeat, el ElectroFunk o el Nu-Disco. También han incorporado el autotune, un recurso hasta ahora impensable en su universo musical. A la vez, el trabajo también destila un espíritu disco que remite a los vinilos de Bonnie M o a las producciones de Giorgio Moroder que sonaban en casa de Esteve. «Este sonido me viene por influencia de mis padres y pienso que tiene una dimensión fresca y luminosa que entra muy bien». En este sentido, Puig admite que le gusta mucho «la relación de contrarios», no sólo con el sonido, sino también con las letras, en el sentido que las canciones «poder ser divertidas, pero también hacen pensar, porque hablan de la vida».

LA FÓRMULA MUSICAL La sonoridad de 'Adeu' combina el pop con los sonidos electrónicos más actuales

Adiós también destaca por su dimensión colaborativa. Carol Rovira, Halldor Mar, Trezor, White Pèrill, Illa Carolina y Franky and the Modes suman voces y matices a un proyecto concebido desde la amistad y la proximidad. «Queríamos un disco personal, así que tenía sentido rodearnos de gente próxima, con quien compartimos camino», dice Puig. El músico también explica que Minova siempre ha defendido una idea clara: la música electrónica es expresión, no sólo fiesta: «Cuando empezamos, muchos pensaban que era sólo chumba-chumba. Pero es una manera de comunicar, cómo lo puede ser la música clásica, con instrumentos diferentes». Su papel, dice, es ser la banda que habría querido escuchar con trece años. Minova no tenía previsto llevar Adeu a los escenarios: el disco fue concebido como un proyecto de estudio. Pero la buena acogida de los primeros sencillos y el interés creciente los ha hecho replantear la idea. «Ahora estamos preparando promoción para festivales, salas y promotores. Tenemos muchas ganas de tocar en directo, no sólo este disco, sino también las canciones que nos han definido hasta ahora», explica Puig.