Las mercancías vuelven a circular por la R-15 y los buses entre Riba-roja y Reus prácticamente vacíos

Un tren de mercancías pasa por el lado de un tren de pasajeros parado en la estación de Móra de Nova.ACN

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

Los trenes de mercancías vuelven a circular este martes por la R-15, aunque se mantiene el servicio de transporte alternativo por carretera para pasajeros entre Riba-roja d'Ebre y Reus. Los buses que se han detenido esta mañana en la estación de Móra la Nova iban prácticamente vacíos. Ningún viajero ha subido o bajado en la que es la principal terminal de la línea ferroviaria norte ebrense.

La crisis de Rodalies ha evidenciado la degradación que sufre la R-15, donde se acumulan dos décadas de desinversión y «dejadez». El año pasado, fue una de las que más incidencias acumuló. Desde Trens Dignes denuncian que el plan inversor del Gobierno «se acaba en Tarragona». «Veremos si ahora que hay moviemiento en todas partes, si nos toca alguna cosa», ha dicho Josep Casadó.