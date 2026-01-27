Ya se pueden conseguir los abonos gratuitos por el caos en Rodalies: ¿Cómo y dónde se obtienen?

Una usuaria en la estación de Sants de Barcelona en las máquinas expendedoras de billetes y abonos.ACN

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los usuarios de Rodalies ya pueden adquirir desde este martes los abonos gratuitos para poder viajar por toda Cataluña. La medida de gratuidad llega después de una semana de caos en el servicio ferroviario. Se trata de tarjetas de diez viajes que se podrán comprar en las estaciones de tren.

Además, los usuarios ya pueden reclamar el dinero de los billetes de Renfe que no se hayan podido utilizar y también los tickets de bus que se tuvieron que pagar durante el caos de Rodalies.

Los abonos se pueden adquirir en las taquillas y máquinas de autoventa de todas las estaciones de tren de Cataluña. Estos tendrán una validez de 30 días y cada título incluye diez viajes. Una vez se agoten, se podrá pedir otro.

Estos se podrán utilizar para todas las zonas de Rodalies de Barcelona. Además, el título no es nominativo y lo pueden aprovechar varias personas.

Los trenes regionales, los regionales exprés y los de media distancia también son gratuitos desde este martes, pero para utilizar estos servicios será necesario adquirir un abono diferente. Igual que el abono de Rodalies, el billete se puede adquirir en las taquillas y en las máquinas de autoventa de las estaciones de tren y se podrá utilizar durante 30 días desde este martes, 27 de enero. También permite a varias personas viajar con el mismo billete.

Renfe ha matizado que queda excluido de la gratuidad el servicio de trenes Avant, a excepción del Avant Exprés Tortosa, cuyo billete a coste cero se podrá formalizar en la taquilla de las estaciones de origen.

Tampoco son gratuitos los trenes de media distancia que circulan por la vía de alta velocidad entre Barcelona y Lleida.

Como refuerzo de la oferta habitual, la operadora pública ha puesto en marcha cuatro nuevos servicios especiales gratuitos de Media Distancia por la línea de Alta Velocidad entre Barcelona y Lleida con cuatro servicios adicionales.

Servicio de refuerzo de los trenes de alta velocidad.

Aunque el billete tendrá un precio de cero euros, es necesario hacer una reserva previa que se puede realizar a través de la web, la app de Renfe o las taquillas de las estaciones de Barcelona-Sants, Camp de Tarragona o Lleida-Pirineus.

Reclamaciones de billetes

Los usuarios que hayan tenido que utilizar un transporte alternativo o que hayan pagado un billete de Rodalies durante la semana caótica del servicio ya pueden reclamar que lo devuelvan el dinero, aunque no hayan podido hacer el trayecto.

Para hacerlo tendrán que rellenar el formulario en línea de la web de Rodalies y escoger la opción de Billetes, abonos y devoluciones. Allí tendrán que presentar el título de Rodalies que no se haya podido utilizar y el justificante o recibido del transporte alternativo.

Abonos mensuales

Los usuarios que cuentan con abonos mensuales serán compensados con una ampliación de la vigencia de los mismos igual al periodo de gratuidad. Para conseguir esta compensación, el usuario se tendrá que dirigir a una taquilla de la red de Rodalies y hacer su solicitud, cuando acabe el periodo de gratuidad.