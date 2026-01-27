Cambrils estrena 'BOCA' en Madrid Fusión con el producto de proximidad como principal reclamo

Publicado por Adam Diaz Garriga Redactor Campo de Tarragona Creado: Actualizado:

La 24.ª edicón del congreso Madrid Fusión fue el escaparate de Cambrils para promocionar su nueva marca gastronómica BOCA («Bueno y de Cambrils»). El municipio participará hasta el 28 de enero con un estand propio junto con el Patronato de Turismo y Saborea España como única representante catalana entre las 17 destinaciones seleccionadas.

Según el Ayuntamiento de Cambrils, las jornadas gastronómicas tienen el objetivo de consolidar su denominación como Capital Gastronómica de la Costa Daurada. «Nos hace il·usió presentar un proyecto que es vivo y que irá evolucionando», mencionaba a la concejala de Turismo, Patricia de Miguel.

La localidad también organizó una mesa redonda por debatir las ideas más destacadas y los principales objetivos de la nueva marca gastronómica. Algunos de los participantes fueron Ángel Pérez, director comercial del grupo Poso, Claudia Masdeu; secretaría de la Cofradía de Pescadors de Cambrils; Pau Serra, presidente de la Cooperativa Agrícola de Cambrils y Fernando Sarasa, director comercial de la Cooperativa.

Entre los puntos de diálogo, se mencionó un nuevo sistema, todavía en proceso, que se impulsará desde la Cooperativa Agrícola para que los restaurantes «sumen puntos» cuando utilicen productos locales. «Quien gaste mes productos de kilómetro cero, sumará un punto y los establecimientos podrán optar a un distintivo», explicaba Serra. «También promocionaremos el oleoturismo, para que las personas conozcan las diferentes características del aceite desde que se empieza a coger», subrayó Paz Sierra.

La situación de la pesca catalana fue otro de los temas destacados del acontecimiento, ofreciendo desde el sector pesquero de Cambrils una reflexión sobre las problemáticas actuales que genera la normativa europea. «La época actual está siendo muy dura», resaltaba Claudia Masdeu. «Llevamos tiempo luchando, no perque las ventas no sean buenas, sino perque las normtives actuales no sueño aplicables», destacaba a la responsable.

Visibilidad

Desde la Cofradía, Masdeu también hacía referencia a la necesidad del «visibilizar» la situación pesquera en congresos como Madrid Fusión y el trabajo «a dos bandas» del sector: «El sello de BOCA y el de Peix de Llotja implican que los restaurantes demuestren un mínimo de consumo de pescado de lonjas de toda Cagtalunya», indicaba la secretaría.

Durante la jornada, también se ofreció una experiencia de realidad virtual «pedagógica» para vivir un día de trabajo de los pescadores de Cambrils. «Se trata de tener la posibilidad de conocer la realidad, el esfuerzo y la calidad con que se trabaja», afirmaba Masdeu.

Entre las novedades, también se trató la inauguración del Centro de Interpretación de la Pesca, que ya ha finalizado los trabajos y se abrirá en el mes de marzo. La secretaría confirmó que contendrá «uno aula gastronómica y demostraciones culinaries variadas» para dar la posibilidad de explicar al público «la identidad y la realidad del sector en Cambrils».