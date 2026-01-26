Estos son los tramos de Rodalies que se hacen por carretera

El servicio de Rodalies de Catalunya se ha reanudado con incidencias a primera hora del lunes. Sin embargo, ya se anunció el domingo que algunos tramos que cubría Rodalies se harán en transporte alternativo por carretera. Concretamente, eso afectará a los usuarios de las líneas R1, R3, R4, RL4, R11, R13, R14 y R15.

En la R1 habrá servicio de autobús entre Blanes y Maçanet-Massanes; en la R3, en obras, se prevé servicio alternativo en toda la línea; en la R4 habrá autobuses entre Sant Sadurní d'Anoia i Martorell y entre Manresa y Terrassa, y en la RL4, entre Cervera y Manresa; en la R11 habrá autobús entre Figueres y Portbou; en la R13 será entre Vinaixa y Sant Vicenç de Calders; en la R14 pasará lo mismo entre Reus y Vinaixa, y en la R15 entre Reus y Riba-roja d'Ebre.

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha anunciado medidas adicionales para cubrir los trayectos afectados y facilitar la movilidad de los usuarios. Así, habrá cuatro trenes Avant con parada en Lleida, Camp de Tarragona y Barcelona-Sants –dos por sentido– que serán gratuitos, pero habrá que reservar plaza. Además, habrá 150 autobuses para suplir los tramos cortados –este fin de semana han sido 159, ha asegurado–, se mantiene suspendida la zona de bajas emisiones (ZBE) de Barcelona y las barreras del peaje de la C-32 en el Garraf continuarán levantadas. Todo hasta el miércoles.

Las líneas regionales R16 (Barcelona-Tortosa) y R17 (Barcelona-Port Aventura) circularán con normalidad, como también las líneas de alrededores de Lleida, excepto la RL4, y la totalidad de la R2. En esta línea, sin embargo, todavía no se han acabado los trabajos de adecuación de la infraestructura en el Garraf y hará falta que los trenes circulen «unos días con medidas complementarias de vía única y límites de velocidad», ha avisado secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.